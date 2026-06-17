Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

De Wanda Nara a Juana Repetto: así vivieron los famosos el triunfo de la Argentina en el Mundial 2026

Published

Varias figuras del mundo del especácularon disfrutaron el gran debut de la Scaloneta ante Argelia. Además, se rindieron ante otra noche inolvidable de Lionel Messi.

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 paralizó al país. Mientras Lionel Messi brillaba con un triplete en la victoria ante Argelia, miles de hinchas siguieron el partido desde sus casas, bares y reuniones con amigos. Entre ellos también estuvieron los famosos, que no ocultaron su pasión y compartieron en las redes sociales cómo vivieron una noche cargada de emociones.

Una de las primeras en mostrar el clima previo al encuentro fue Wanda Nara. La conductora publicó una foto junto a uno de sus hijos con la camiseta argentina puesta, lista para alentar desde casa en una postal que reflejó la ansiedad de los minutos previos al partido. Además, se grabó festejando de forma descontrolada uno de los goles del 10.

El alocado festejo de Wanda Nara y sus hijos tras un gol de Lionel Messi. (Foto: Instagram / wanda_nara)
Wanda Nara compartió una foto de sus corresponsales favoritos del Mundial 2026 en medio de la victoria de la Argentina: su hermana Zaira y Maxi López. (Foto: Instagram / wanda_nara)
Wanda Nara compartió una foto de sus corresponsales favoritos del Mundial 2026 en medio de la victoria de la Argentina: su hermana Zaira y Maxi López. (Foto: Instagram / wanda_nara)

Victoria Xipolitakis apostó a una celebración a puro color. Con el rostro pintado de celeste y blanco y acompañada por su hijo, compartió una serie de imágenes en las que mostró todo su entusiasmo por el comienzo de una nueva ilusión mundialista. “Argentina te amo”, escribió junto a las fotos.

Vicky Xipolitakis vio el partido en compañía de su hijo. (Foto: Instagram / victoriaxipolitakisok)
Vicky Xipolitakis vio el partido en compañía de su hijo. (Foto: Instagram / victoriaxipolitakisok)
Vicky Xipolitakis y su estampita como cábala en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / victoriaxipolitakisok)
Vicky Xipolitakis y su estampita como cábala en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / victoriaxipolitakisok)

Juana Repetto también se sumó al fervor futbolero. Rodeada de sus tres hijos, posó con camisetas de la Selección, sombreros y banderas argentinas. Sin embargo, además del apoyo al equipo de Lionel Scaloni, dejó un mensaje que despertó curiosidad entre sus seguidores al adelantar que pronto contará una situación personal que la tiene movilizada.

Juana Repetto disfrutó el partido junto a sus hijos. (Foto: Instagram / juanarepettook)
Juana Repetto disfrutó el partido junto a sus hijos. (Foto: Instagram / juanarepettook)

Como suele ocurrir en cada partido importante de la Selección, las emociones explotaron en tiempo real. Yanina Latorre fue una de las que no pudo contener la euforia cuando Messi abrió el marcador y lo celebró con un mensaje cargado de entusiasmo dedicado al capitán argentino.

Yanina Latorre compartió su euforia tras la victoria de la Argentina en el Mundial 2025. (Foto: Instagram / yanilatorre)
Yanina Latorre compartió su euforia tras la victoria de la Argentina en el Mundial 2025. (Foto: Instagram / yanilatorre)

Por su parte, Lizardo Ponce eligió el humor para retratar el clima de la jornada. El influencer bromeó sobre la decisión de haber puesto su casa para reunir amigos y familiares durante el encuentro, en una publicación con la que muchos de sus seguidores se sintieron identificados. “Igual los amo”, dijo con un poco de ironía.

Lizardo Ponce mostró que compartió una cena mundialista durante el partido. (Foto: Instagram / lizardoponce)
Lizardo Ponce mostró que compartió una cena mundialista durante el partido. (Foto: Instagram / lizardoponce)

Entre quienes siguieron el encuentro también estuvo el actor español Albert Baró, que mostró imágenes del partido y dejó en claro que, pese a haber nacido lejos del país, mantiene intacta su conexión con la Argentina.

Albert Baró sacó a relucir su pasión por la Selección argentina. (Foto: Instagram / albertbaro_)
Albert Baró sacó a relucir su pasión por la Selección argentina. (Foto: Instagram / albertbaro_)

La previa de Griselda Siciliani tuvo todos los ingredientes de una gran noche futbolera: una abundante picada, una camiseta de la Selección y una imagen de Messi como protagonista de la reunión. Una combinación perfecta para acompañar el estreno mundialista.

Griselda Siciliani mostró cómo vio el partido de la Selección argentina ante Argelia. (Foto: Instagram / griseldasiciliani)
Griselda Siciliani mostró cómo vio el partido de la Selección argentina ante Argelia. (Foto: Instagram / griseldasiciliani)

Por otra parte, Pampita vio el partido junto a sus compañeros de trabajo Zaira Nara El Pollo Álvarez y mostró cómo festejaron desde el Kansas City Stadium.

Así festejaron Pampita, Zaira Nara y El Pollo Álvarez la victoria de la Argentina. (Foto: Instagram / papitaoficialok)

En tanto, Nico Vázquez se rindió ante la noche gloriosa de Messi. “De qué planeta viniste amigo”, expresó el actor que tiene un vínculo muy cercano con el astro. Y, en otro posteo con imágenes de rosarino, completó: “¡Vamos Argentina carajo! Y vos Leo, te merecés esto y más. Sos de otro planeta, pero elegiste jugar en este. ¡Gracias por tanto! ¡Disfrutá y sé feliz!“.

Nico Vázquez se rindió ante la magia de Lionel Messi. (Foto: Instagram / nicovazquezok)
Nico Vázquez se rindió ante la magia de Lionel Messi. (Foto: Instagram / nicovazquezok)

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Mundo

Zelensky exigió que Europa confisque el petróleo de la flota fantasma rusa para asfixiar el financiamiento del Kremlin

El presidente ucraniano reclamó cambios legislativos urgentes tras la interceptación por el Reino Unido del petrolero Smyrtos en el Canal de la Mancha, la...

3 días ago

Mundo

El precio del petróleo cayó un 4% tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz

La baja del crudo llevó al Brent a 83,8 dólares y al WTI a 80,9 dólares luego del anuncio de distensión en Medio Oriente...

3 días ago

Mundo

La directora de The Economist atribuye el auge populista al “fracaso” de los partidos tradicionales y propone un “radicalismo de centro”

Zanny Minton Beddoes, primera mujer al frente de la prestigiosa revista británica, sostiene que la falta de reformas “audaces” frente al malestar social alimenta...

3 días ago

Mundo

Trump confirma el acuerdo de paz con Irán y se abre el Estrecho de Ormuz

El acuerdo será formalizado en una ceremonia prevista para el 19 de junio en Suiza, con mediación de Pakistán. “Que fluya el petróleo”, tuiteó...

3 días ago