Juana Viale rompió el silencio tras la polémica que se desató por tocarle el brazo a Manu Urcera

Juana Viale rompió el silencio después de que la acusaran de “coquetear” con Manu Urcera. Todo ocurrió después de que al aire de Almorzando con Juana (eltrece), la conductora notara una importante cicatriz en el brazo izquierdo del marido de Nicole Neumann y, con curiosidad, le levantara la manga de la remera para preguntarle qué le había pasado.

Consultada por la repercusión que se generó, Juana conversó con Intrusos (América) y lanzó: “No me sorprende. Las bol… no me sorprenden”.

“Hay cosas interesantes para hablar y tenemos que hablar de estas cosas, pero me parece que no hay que perder el tiempo en la estup… humana. Hay cosas más trascendentes en mi vida. Tengo cosas mucho más importantes que ocupar mi tiempo en decir si le toqué el brazo, si no le toqué el brazo. Una pel…”, sentenció molesta.

Juana Viale reaccionó a las cicatrices de Manu Urcera en pleno programa. (Foto: Captura eltrece)

Acto seguido, negó rotundamente que esto la perjudicara: “No, chicos, ¿cómo me va a perjudicar en lo personal? Me parece que nada que ver con lo personal”. “Hablemos de lo que fue, la maravilla, ese 3-0 que hicimos, el primer gol de Messi. Vamos por ese lado”, dijo poniendo el foco en el triunfo del Seleccionado nacional en el primer partido del Mundial 2026.

Volviendo a la cuestión, uno de los cronistas quiso saber si estaba acostumbrada a este tipo de especulaciones y ella negó: “Estoy aburrida de estas especulaciones. Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos”.

Juana Viale rompió el silencio luego de la polémica que se desató por tocarle el brazo a Manu Urcera (Foto: Captura América)

A modo de cierre, el movilero le propuso invitar a Nicole a su programa para dar cuenta de que está todo bien entre ellas. “Ay, chicos, no sean ridículos…”, sentenció.

Qué dijo Nicole Neumann al ver que acusaban a Juana Viale de “coquetear” con su esposo, Manu Urcera

Nicole Neumann rompió el silencio sobre el momento que protagonizaron Manu Urcera y Juana Viale en TV y sorprendió con la reacción que tuvo cuando le preguntaron si le había molestado el supuesto “coqueteo” entre ellos. “Esos músculos hay que tocarlos”, expresó sin filtros.

“En la entrada me acaban de esperar como cinco periodistas para preguntarme si lo había acompañado. No, no fui. Después empezaron a decir que había habido un coqueteo, pero la verdad es que no vi nada de eso”, expresó la modelo en su programa Solo con Niki.

Nicole Neumann habló del acercamiento entre Juana Viale y Manu Urcera. (Foto: captura Instagram/soloconniki)

Lejos de mostrarse incómoda por la situación, Nicole se tomó el tema con humor y hasta lanzó una frase picante que rápidamente llamó la atención.

“Me preguntan si me incomoda, pero no. ¡Que toquen! Esos músculos que tenés al lado hay que tocarlos. Es llamativo”, bromeó entre risas.

De esa manera, la modelo le puso fin a las especulaciones que surgieron alrededor del paso de Urcera por el programa de Juana Viale y dejó en claro que el episodio no le generó ningún tipo de conflicto.