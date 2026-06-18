Samuel Vargas: “El Impenetrable produce y el mundo compra”

El diputado provincial Samuel Vargas destacó el inicio de las exportaciones caprinas a través de PROGANO y aseguró que se trata de “una oportunidad única para los pequeños productores del Chaco”.

“Detrás de cada carga hay familias que pueden vender su producción, cobrar de manera directa y mejorar su calidad de vida. Estamos devolviendo oportunidades al Impenetrable y demostrando que el esfuerzo de nuestros productores tiene valor en los mercados internacionales”, expresó.

Vargas remarcó que el programa impulsa el arraigo, genera ingresos genuinos y posiciona a la producción chaqueña en el mundo. “Cuando el productor crece, crece toda la comunidad”, concluyó.