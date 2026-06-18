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Juliana Di Tullio advirtió que Javier Milei podría sostener a Manuel Adorni aunque el Senado avance con su remoción

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La senadora nacional cuestionó la protección del presidente hacia el funcionario y aseguró que tiene las herramientas para mantener al jefe de Gabinete en su cargo.

La oposición quiere la “cabeza” del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y esta vez parece que incluso sus aliados le soltaron la mano al Gobierno. En ese contexto, la senadora nacional de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, lanzó una fuerte advertencia sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei intente esquivar una eventual destitución impulsada por el Congreso.

Según explicó la legisladora, el mandatario tendría herramientas para sostener al funcionario en el cargo en caso de que el Senado avance con su remoción. “Milei lo puede volver a poner si lo echamos… es muy probable”, afirmó Di Tullio en declaraciones televisivas.

La interpelación de Adorni el 2 de julio

Tras una reunión de labor parlamentaria, se definió que Adorni no podrá limitar su paso por el Senado a un simple informe escrito. La oposición rechazó esa nota y exigió su presencia física basándose en el artículo 101 de la Constitución Nacionalque permite remover al jefe de Gabinete cuando el Poder Legislativo pierde la confianza en él.

Di Tullio aclaró que el jueves 25 de junio el Senado votará el pedido formal de interpelación y, finalmente, el 2 de julio el funcionario deberá dar la cara ante los senadores. “Va a venir solamente para ser interpelado y removido de su cargo”, sentenció la legisladora bonaerense.

“Un delincuente confeso” y la defensa del presidente

Según Di Tullio, el cuestionamiento se basa en presuntas irregularidades detectadas en la declaración jurada de Adorni y en sospechas sobre su patrimonio. Durante su entrevista, calificó al funcionario como un “delincuente confeso” y se preguntó por qué Milei decide sostenerlo a pesar del costo político.

Para la senadora, la protección presidencial tiene una explicación que va más allá de la lealtad política. “Adorni evidentemente comparte secretos muy caros para el presidente”, esbozó la legisladora. En este sentido, vinculó la situación del funcionario con la investigación por la estafa $Libra y transferencias de dinero sospechosas que involucrarían al entorno presidencial.

El rol de Patricia Bullrich en la negociación

Aunque la oposición asegura tener los números para avanzar, el oficialismo logró ganar algo de tiempo. La jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, consiguió el apoyo de sectores dialoguistas para postergar la sesión de esta semana y trasladar la discusión al próximo jueves.

Este margen de tiempo permitirá que la sesión en la que se vote la interpelación coincida con otros temas de interés para el Gobierno, mientras crece la expectativa sobre la situación de Adorni. Para Di Tullio, el hecho de que el presidente no firme el decreto para desplazarlo obliga al Congreso a actuar: “Si el presidente no lo echa, lo tiene que resolver la política. El Congreso es el que tiene relación vía la Constitución Nacional”.

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