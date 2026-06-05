“Toda la Argentina lo está mirando”: la advertencia a Javier Milei tras la aprobación del pliego de Michelli

Tras el fuerte respaldo del Senado, el diputado nacional Pablo Juliano exigió que el presidente cumpla con la institucionalidad y firme el decreto final de la abogada.

En una jornada de alta tensión, el diputado nacional Pablo Juliano lanzó una dura advertencia al presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobara el pliego de María Verónica Michelli. La postulación de Michelli para un Tribunal Oral de La Plata había sido resistida por el Gobierno, pero finalmente fue respaldada por una amplia mayoría en la Cámara alta.

A través de sus redes sociales, Juliano calificó la votación como “un tiro para el lado de la Justicia” y aseguró que la oposición logró doblegar los “caprichos” del mandatario. La advertencia más tajante llegó al recordarle al Ejecutivo que el proceso aún no termina: “Ahora Javier Milei tiene que firmar su designación. Toda la Argentina lo está mirando, Señor Presidente”.

Tras el respaldo del Senado, la decisión final vuelve a la Casa Rosada. Juliano insistió en que el proceso no puede quedar estancado por motivos políticos y que la firma del decreto de designación es el paso necesario para respetar la independencia de poderes.

El motivo del rechazo oficial: el vínculo con Alconada Mon

La polémica radica en que el Gobierno nacional intentó frenar la llegada de Michelli a la justicia federal por una cuestión estrictamente personal. Sucede que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien se dedica a investigar casos de corrupción. A causa de esa postura, Juliano criticó el papel de La Libertad Avanza (LLA) al intentar complacer los deseos presidenciales.

Sin embargo, la estrategia de la Casa Rosada no logró contener ni siquiera a su propio bloque. La designación de Michelli fue aprobada por 44 votos, sumando el apoyo del peronismo, bloques dialoguistas y el senador libertario Francisco Paoltroni. En contraste, solo 18 senadores de LLA votaron en contra.

Trayectoria y perfil de María Verónica Michelli

La doctora Michelli es una profesional con una extensa carrera dentro del Poder Judicial, donde ingresó el 24 de octubre de 1994. Es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la capital bonaerense.

A lo largo de sus tres décadas de servicio, ha ocupado cargos de relevancia:

Inició en la Secretaría Electoral de La Plata, desempeñándose en diversos cargos administrativos.

Fue jefa de despacho en la Cámara Federal de Apelaciones.

Se desempeñó como jefa de despacho relatora en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata entre 2002 y 2009.

Desde agosto de 2009 ejercía como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la misma ciudad.

Una sólida formación académica

De acuerdo con su currículum, la nueva magistrada cuenta con una destacada formación de posgrado. Es magíster internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especialista internacional en Acceso a la Justicia por la Universidad de Bolonia. Además, posee diplomaturas en Derecho Constitucional, Litigación Oral e Innovación Tecnológica Judicial.

Su perfil se completa con una intensa actividad académica como profesora en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y su participación en mentorías jurídicas para personas privadas de la libertad. También coescribió el libro «Hacia una Justicia con perspectiva de Género» y publicó diversos trabajos sobre la lucha contra la trata de personas.