SÁENZ PEÑA – Recolectan firmas en barrios para frenar por 180 días los aumentos de luz y agua

Buscan que la Cámara de Diputados trate el proyecto presentado por Santiago Pérez Pons. Ya suman 300 adhesiones en los barrios Santa Mónica y el centro de jubilados municipales.

Vecinos y simpatizantes del Partido Justicialista iniciaron una campaña de recolección de firmas en distintos barrios de Presidencia Roque Sáenz Peña para exigir que la Legislatura del Chaco trate un proyecto de ley que suspenda por 180 días la aplicación de aumentos tarifarios en los servicios de energía eléctrica y agua, a cargo de Secheep y Sameep.

La iniciativa es impulsada por el diputado provincial del PJ Santiago Pérez Pons. El proyecto ya fue presentado en el recinto, pero aún no fue tratado, por lo que los vecinos y militantes salieron a recabar adhesiones para presionar por su tratamiento.

“Empezamos a hacer, obviamente como vecinos y militantes peronistas, porque recibíamos mucho mensaje de parte de los vecinos para ver qué podíamos hacer con respecto a las tarifas elevadas que estaban llegando”, explicó Rubén García, referente del PJ local.

Recorrida barrial y 300 firmas

García detalló que la campaña comenzó en el barrio Santa Mónica, donde los vecinos se acercaron a firmar y dejaron una planilla para continuar sumando adhesiones en un comercio del sector. Luego, la recorrida continuó en el Centro de Jubilados y Pensionados Municipales, donde los afiliados solicitaron la presencia de los vecinos que impulsan la firma del petitorio para acompañar la iniciativa.

“Ahora nos estaban pidiendo que nos acerquemos al barrio San Cayetano, que es otro barrio complicado, y el barrio San José”, indicó García. La estrategia es ir barrio por barrio, con el compromiso de los propios vecinos de avisar al resto de la comunidad la fecha en que estarán recolectando firmas.

“Cada vecino que se involucre en esto tiene que encargarse de avisar a los demás vecinos que nosotros vamos a estar tal día para levantar las firmas”, señaló.

Hasta el momento, los vecinos reunieron 300 firmas en los dos primeros puntos visitados. “Si seguimos con esta tendencia vamos a llegar enseguida a las mil firmas”, estimó García.

Objetivo: que el proyecto se trate en el recinto

El referente aclaró que la intención es llegar a todos los barrios antes de instalar una mesa en la Plaza San Martín, para garantizar que la ciudadanía participe y esté informada.

“La idea es que la misma ciudadanía se sienta partícipe. Tampoco queremos irnos al centro y que el barrio ni se entere que estamos juntando firmas”, concluyó. Ver menos