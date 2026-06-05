Docentes enfermos bajo sospecha: SITECH Castelli denunció maltrato institucional y abandono estatal

Desde FESICH SITECH Castelli ven con profunda preocupación el creciente número de docentes que reciben observaciones, rechazos y discrepancias médicas en licencias por enfermedades de largo tratamiento.

Ante esta situación denuncian que “el Gobierno provincial ha instalado un sistema que coloca bajo sospecha a docentes que atraviesan enfermedades acreditadas, profundizando el maltrato institucional y el abandono estatal”.

Agregan “lo que debería constituir un sistema destinado a proteger la salud de los trabajadores se ha convertido para muchos docentes en una verdadera carrera de obstáculos, obligándolos a justificar una y otra vez patologías debidamente acreditadas por sus médicos tratantes, soportando incertidumbre, trámites interminables, gastos adicionales y un enorme desgaste físico, emocional y económico”.

Privatización de auditorias

A su vez desde la entidad gremial remarcaron “la situación se agravó a partir de la decisión del Gobierno Provincial de privatizar las auditorías médicas, generando un mecanismo que hoy es percibido por numerosos docentes más como un sistema de control y sospecha que como una herramienta de acompañamiento y protección”.

Asimismo, subrayaron “mientras el Gobernador Leandro Zdero y la Ministra Sofía Naidenoff sostienen discursos vinculados a la calidad educativa y al fortalecimiento del sistema, cientos de docentes atraviesan complejas situaciones de salud sin encontrar la sensibilidad, la contención ni el respaldo institucional que las circunstancias requieren”.

Y aseveraron “detrás de cada licencia médica existe una persona que lucha por recuperarse. Existen tratamientos, diagnósticos, familias y realidades humanas que merecen ser atendidas con responsabilidad y respeto. Sin embargo, cada vez son más los docentes que sienten que deben defenderse del propio Estado cuando deberían estar siendo acompañados por él”.

El sindicato advirtió “resulta imposible hablar de calidad educativa cuando se descuida el bienestar laboral, físico, mental y emocional de quienes sostienen diariamente la escuela pública. No se puede construir calidad educativa persiguiendo a quienes educan. No se puede fortalecer el sistema debilitando a sus trabajadores. No habrá educación de calidad si quienes educan son sometidos a la incertidumbre, la desconfianza y el maltrato institucional”.

Finalmente, desde FESICH SITECH Castelli destacaron “un docente enfermo necesita acompañamiento, no persecución administrativa. Necesita comprensión, no sospechas. Necesita un Estado presente, no un gobierno ausente. Porque detrás de cada docente hay una historia de esfuerzo, compromiso y servicio a la comunidad. Cuidar a quienes enseñan no es un privilegio: es una obligación del Estado. La salud es un derecho. La dignidad docente también”.