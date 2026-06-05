Horacio Rodríguez Larreta puso en evidencia a Jorge Macri: «Le chupa las medias a Milei para ser su candidato»

El ex jefe de gobierno porteño apuntó duramente contra su sucesor: «Es obvio que sobreactúa la derecha»

Horacio Rodríguez Larreta lanzó duras críticas en contra de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Según el exjefe de Gobierno, existe una «sobreactuación de la derecha» por parte del actual mandatario porteño con el objetivo de «chuparle las medias a Milei y ser su candidato».

Larreta fue tajante al señalar que esta postura no responde a convicciones profundas, sino a una estrategia electoral. Además, desestimó que los resultados electorales respalden este giro, señalando que apenas alcanzaron un 15% en comicios anteriores y en las últimas elecciones ni siquiera se presentaron y debieron ir «a la cola de la Libertad Avanza».

«Nunca hubo tanta gente en la calle como hay hoy y son estadísticas del gobierno de la Ciudad»

«Jorge Macri tiene un problemón por su mal manejo», aseguró Horacio Rodríguez Larreta. El actual legislador porteño criticó la manera en que la gestión actual se maneja con las personas que están en situación de calle. Según sus palabras, las estadísticas oficiales actuales muestran que «nunca hubo tanta gente en la calle como hay hoy».

Además, apuntó contra el estado de la calles y el espacio público. «Las empresas y los contratos son los mismos, pero la ciudad ahora es un asco y antes no. ¿Qué cambió?», cuestionó. Asimismo, recordó que durante su administración utilizaba un «tablero de control» a las 7 de la mañana para monitorear estadísticas exactas como cuántos contenedores se recogían, por ejemplo. «Así se gobernaba», afirmó.

Rodríguez Larreta indignado con la propuesta de un muro en la General Paz

Larreta también aprovechó para cuestionar propuestas recientes que buscan endurecer los controles fronterizos de CABA. Calificó como «inconducente» la idea de instalar un «muro» en la Avenida General Paz.

El análisis del exjefe de Gobierno advierte sobre las consecuencias prácticas de tal medida: «Te quedaste sin policías, sin enfermeros, sin docentes; no van a poder entrar». Para Larreta, la solución a la delincuencia es encarcelar a los responsables y no aislar a una ciudad que recibe diariamente a 2.5 millones de personas que vienen a trabajar, comprar o estudiar.

Finalmente, al ser consultado sobre su lugar en el espectro político actual, rechazó las categorías de «centro» o «derecha» por considerarlas viejas. «Yo soy desarrollista de sangre, desarrollista de espíritu», definió.