«Viva la libertad carajo»: el efusivo saludo de Javier Milei a Abelardo de la Espriella por su triunfo en Colombia

El presidente Javier Milei felicitó este domingo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia. A través de sus redes sociales, Milei interpretó el resultado como una señal de rechazo al modelo de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano”, escribió Milei en su cuenta de X. En el mismo mensaje, sostuvo que los ciudadanos expresaron su voluntad de poner fin a lo que definió como un “fracasado modelo socialista” y aseguró que, si la tendencia se confirma en la segunda vuelta, Colombia retomará un camino basado en “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

El jefe de Estado también afirmó que un eventual triunfo de De la Espriella en el balotaje permitiría a Colombia “ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres”. Como suele hacerlo en sus mensajes públicos, el presidente cerró su publicación con su habitual frase: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Un triunfo inesperado ante el candidato oficialista

Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, se consolidó como la gran sorpresa de la jornada electoral con un discurso de «mano dura» y rechazo a la política tradicional. Analistas coinciden en que el abogado y empresario emula los estilos de comunicación de líderes como el propio Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump.

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo 10.351.544 votos (43,73%), superando al candidato de izquierda del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien alcanzó 9.683.549 sufragios (40,91%). Debido a que ninguno alcanzó la mayoría absoluta, ambos deberán medirse en un balotaje definitivo el próximo 21 de junio.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

El candidato de derecha comparte fórmula con el exministro José Manuel Restrepo y basan su propuesta en una plataforma denominada Patria Milagro. Sus metas incluyen un crecimiento económico anual del 7% y una reducción del 25% del aparato estatal mediante la fusión de entidades públicas.

El candidato cuenta con una trayectoria de alto perfil como jurista al frente de su firma, donde representó a figuras polémicas y exmandatarios. Además de su carrera legal, ha consolidado una imagen pública asociada al lujo y los negocios, con marcas propias de ron, vinos e indumentaria. Ahora, con su propuesta de corte anticomunista, buscará llegar a la Casa de Nariño en tres semanas para implementar su ambicioso plan de digitalización estatal y fuerte intervención institucional.