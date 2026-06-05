Los gremios docentes de la CGT preparan un paro nacional tras el Mundial

Las conducciones de los gremios docentes de la CGT avanzan en la planificación de un paro nacional de actividades escolares para ser ejecutado con posterioridad al 19 de julio, fecha en la que concluye la Copa del Mundo. La determinación de iniciar este esquema de protestas por parte de los sindicatos educativos obedece a la falta de acuerdos salariales estables y a que el haber mínimo del sector se mantiene congelado en 500 mil pesos desde hace un año, un monto que los representantes de los trabajadores ubican por debajo de la línea de pobreza.

Un nota de Infobae detalló que, mientras una comitiva de la central obrera se encuentra en Ginebra efectuando presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo, en Buenos Aires se articulan consensos para visibilizar el descontento, agravado tras el fracaso de seis reuniones paritarias donde las ofertas oficiales de incremento fueron rechazadas por insuficientes.

Según declaraciones del secretario de Políticas Educativas de la CGT y referente de UDA, Sergio Romero,citadas por el portal informativo, la problemática del sector abarca tanto los ingresos de miseria de los maestros como la quita de inversiones en las escuelas técnicas, la ciencia y el presupuesto educativo general. Frente a este panorama, las organizaciones sindicales cuestionaron que el próximo encuentro del Consejo Federal de Educación, convocado por las autoridades nacionales y ministros provinciales, no contemple el debate salarial en sus puntos de discusión.