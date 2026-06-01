Otamendi mostró el cuarto que compartirá con De Paul en la concentración de la Selección argentina en Kansas

El plantel de la Selección argentina llegó a Kansas y se instaló en la base que ocupará durante el Mundial 2026 desde la fase de grupos. La delegación estará hospedada en el Origin Hotel, que fue elegido minuciosamente por las autoridades de la AFA durante su recorrido previo por Estados Unidos.

En el primer día del equipo en suelo norteamericano, Nicolás Otamendi mostró a través de un video cómo es la habitación que compartirá con Rodrigo De Paul durante toda la estadía mundialista. El número de cuarto es el 203.

Como es habitual en las concentraciones de la Albiceleste, los jugadores se dividieron en duplas. En la imagen se puede ver la distribución del lugar: un cuarto cómodo con piso de madera, un sector abierto para colgar la ropa y dos camas grandes individuales, lo que asegura que cada futbolista tenga un espacio de descanso amplio sin necesidad de compartir camas chicas.

Así es la habitación de los jugadores de la Selección argentina en Kansas. (Foto: originhotel.com)

Las habitaciones de los futbolistas están equipadas con lo justo y necesario para la rutina deportiva. Cuentan con un pequeño refrigerador para la hidratación y baños modernos con duchas amplias de alta presión, un detalle clave para la relajación física después de los entrenamientos exigentes.

Este complejo fue inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri. Se trata de un hotel moderno y tranquilo, elegido estratégicamente por el cuerpo técnico para garantizar el descanso y mantener al grupo concentrado lejos del movimiento del centro urbano.

Así es la habitación de los jugadores de la Selección argentina en Kansas. (Foto: originhotel.com)

El lugar designado para los entrenamientos es el Sporting KC Training Centre, donde Lionel Scaloni diseñará los distintos planes de juego para los primeros tres encuentros de su equipo en la Copa del Mundo. Con todas las comodidades posibles, el plantel se prepara para intentar defender el título conquistado en Qatar 2022.