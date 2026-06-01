Dibu Martínez apareció con un vendaje en su mano a días del debut de la Selección argentina en el Mundial

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, una imagen de Emiliano “Dibu” Martínez volvió a despertar preocupación entres los hinchas de la Selección argentina. El arquero compartió una foto junto a Lisandro Martínez durante el vuelo rumbo a Kansas y un detalle llamó rápidamente la atención.

En la imagen se puede observar a Dibu con un vendaje especial en su mano derecha, la misma en la que sufrió una lesión en los minutos previos a la final de la Europa League.

Sin embargo, puertas adentro de la Albiceleste y en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni reina la tranquilidad. Los estudios médicos realizados en los últimos días confirmaron que Martínez sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha. La lesión no requirió cirugía y demanda aproximadamente 20 días de recuperación, de los cuales ya transcurrieron más de la mitad.

La foto que compartió el Dibu en sus redes junto a toda su familia antes de viajar a Kansas. (Foto: emi_martinez26/Instagram)

Cuándo volvería a jugar el Dibu Martínez tras la lesión que preocupa a la Selección

El arquero se perdería los amistosos preparatorios ante Honduras, el 6 de junio en Texas, e Islandia, el 9 de junio en Alabama. No obstante, los plazos médicos permiten proyectar su regreso para el inicio de la Copa del Mundo.

Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas y en el cuerpo técnico confían en poder contar con el arquero titular para ese encuentro. Luego, el equipo de Scaloni completará su participación en el Grupo J frente a Austria y Jordania, ambos en Dallas.

Qué le paso a Dibu en la final de la Europa League

El arquero del Aston Villa se lesionó de manera insólita durante la entrada en calor previa a la final frente al Friburgo. A pesar del golpe, disputó los 90 minutos del encuentro y fue parte de la victoria por 3-0 que le permitió a su equipo consagrarse campeón.

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, reveló el marplatense en una entrevista con ESPN tras el partido.