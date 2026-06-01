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Arranca el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay por los US$ 200.000 sin declarar

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El exlegislador por Entre Ríos y su exsecretaria, Iara Guinsel, serán juzgados desde este lunes en Asunción.

A partir de las 8 de la mañana de este lunes, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay dará inicio al juicio oral contra el exsenador nacional argentino Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel. El proceso se lleva a cabo en la ciudad de Asunción y está a cargo de los jueces Elsa GarcíaMatías Garcete Piris y Adriana Planás.

Ambos enfrentan una acusación por el delito de contrabando en grado de tentativa, impulsada por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez. Según las fuentes, en caso de ser declarado culpable, Kueider podría enfrentar una pena de dos años y medio de prisión, aunque se consideraría el tiempo que ya cumplió bajo arresto domiciliario.

El hallazgo de los dólares en la frontera

El caso que llevó al exsenador al banquillo comenzó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Durante un control en la cabecera paraguaya del Puente Internacional de la Amistad, que une Brasil con Paraguay, agentes de la Aduana detuvieron la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que viajaban Kueider Guinsel.

En el interior de una mochila, las autoridades descubrieron una millonaria suma de dinero sin declarar: más de 211.000 dólares, cerca de 4 millones de pesos argentinos y unos 640.000 guaraníes. Desde el 5 de diciembre de ese año, ambos cumplen arresto domiciliario en Asunción, habiendo pasado por un complejo de lujo y un dúplex antes de trasladarse a su residencia actual en un edificio de alta gama.

Iara Guinsel y Edgardo Kueider

La defensa de Kueider

A lo largo del proceso, Edgardo Kueider ha sostenido firmemente que es inocente. El exlegislador argumenta que los fondos secuestrados no le pertenecían a él ni a su acompañante, sino que eran parte de «operaciones de intermediación» que Guinsel realizaba en Paraguay.

A pesar de su confianza en un veredicto absolutorio, Kueider ha expresado sentirse víctima de una «condena social» impulsada por los medios y la justicia argentina. Su objetivo, según las fuentes, es regresar a la Argentina sin el peso de una condena para intentar limpiar su imagen pública.

Otras causas en Argentina

Mientras se define su situación en Paraguay, el exsenador también enfrenta problemas legales en su país de origen. Actualmente, Kueider tiene abiertos dos procesos por presunto enriquecimiento ilícito. Uno de ellos se tramita en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y el otro en los tribunales de San Isidro; la Corte Suprema de Justicia deberá definir qué juzgado quedará a cargo de la investigación definitiva.

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