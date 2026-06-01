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¡ESTUDIANTES FUE UNA APLANADORA! Goleó a Rosario Central y avanzó con autoridad

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Estudiantes de La Plata tuvo una actuación contundente y derrotó 3-0 a Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes para meterse en la próxima instancia del torneo.

El equipo dirigido por Alexander Medina fue ampliamente superior durante todo el encuentro y liquidó la historia con los goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

El Pincha golpeó desde el inicio

Estudiantes salió decidido a imponer condiciones y rápidamente tomó el control del partido. Con intensidad, presión alta y mucha movilidad en ataque, comenzó a generar situaciones de peligro sobre el arco rosarino.

La superioridad se reflejó en el marcador cuando Guido Carrillo apareció para abrir la cuenta y darle tranquilidad al conjunto platense.

Central nunca encontró respuestas

El Canalla, que tuvo en cancha a Ángel Di María, intentó reaccionar pero jamás logró sentirse cómodo dentro del partido.

Las imprecisiones, la falta de profundidad y el dominio ejercido por Estudiantes impidieron cualquier intento de recuperación del equipo rosarino.

 

 

Palacios y Amondarain liquidaron la historia

En el complemento, Estudiantes mantuvo la intensidad y aprovechó los espacios que dejó Rosario Central en su búsqueda desesperada por descontar.

Tiago Palacios amplió la ventaja con una gran definición y poco después Mikel Amondarain sentenció el encuentro con el tercer gol que desató el festejo de los hinchas albirrojos.

Estudiantes espera rival

El pitazo final confirmó una clasificación contundente para el Pincha, que mostró uno de sus mejores rendimientos de la temporada.

Ahora, el conjunto de Alexander Medina aguardará por el ganador del cruce entre Barracas Central y Club Atlético Huracán para conocer a su próximo rival en la siguiente fase del torneo.

Con una goleada, autoridad y un funcionamiento colectivo de alto nivel, Estudiantes dejó en claro que quiere ser protagonista hasta el final.

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