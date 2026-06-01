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Se confirmaron las lesiones de dos figuras del fútbol que se perderán el Mundial

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El torneo empezará el 11 de junio y tendrá algunas bajas sensibles.

 

Quedan pocos días para el arranque del Mundial y los equipos están en la fase final de la preparación. Este fin de semana se produjeron las lesiones de dos figuras que finalmente no podrán estar presentes en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Billy Gilmour, de la selección de Escocia, y Marcelo Flores, de Canadá. Debido a la gravedad de sus diagnósticos, ambos quedaron fuera de la competencia que empezará el 11 de junio.

“Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla que sufrió Billy Gilmour en la victoria de hoy ante Curazao lo deja sin chances de participar en el Mundial. Estamos todos con, Billy”, fue el mensaje en la cuenta oficial de la selección de Escocia.

El futbolista se lesionó en el amistoso ante Curazao (Foto: REUTERS/Russell Cheyne)
El futbolista se lesionó en el amistoso ante Curazao (Foto: REUTERS/Russell Cheyne)

Gilmour, que tiene 24 años y juega en el Napoli de Italia, sintió un dolor en la rodilla durante el primer tiempo del amistoso que su equipo le ganó 4-1 a Curazao. Aunque dejó la cancha por sus propios medios, los estudios médicos posteriores confirmaron que el grado de la lesión le impedirá disputar el Mundial.

Los estudios arrojaron la gravedad de la lesión de Billy Gilmour (Foto: AP)
Los estudios arrojaron la gravedad de la lesión de Billy Gilmour (Foto: AP)

En tanto que Flores, que optó por representar a la selección de Canadá y descartó la chance de jugar para México, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Fue en la final de la Concachampions que su equipo, Tigres, perdió ante Toluca por penales.

“Estamos devastados”, dijo Jesse March, DT del conjunto canadiense, al enterarse de la gravedad de la lesión del futbolista de 22 años, que había sido convocado para la Copa del Mundo tras haber disputado tan solo dos encuentros con la camiseta del conjunto norteamericano. “Todos nuestros corazones están con él”, agregó el entrenador.

El momento de la grave lesión de Marcelo Flores (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez)
El momento de la grave lesión de Marcelo Flores (Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez)

En sus redes sociales, Flores evidenció su tristeza y escribió: “Son tiempos difíciles”. Y concluyó con un mensaje optimista: “Volveré más fuerte”.

Mundial 2026: días y horarios de los partidos

 

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