Según consultoras privadas, la actividad económica se estancó en abril

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que aseguró que el país “vivirá 18 meses” de crecimiento parece haber tropezado en abril porque estudios privados marcan un estancamiento de la actividad.

Los informes conocidos a la fecha -procesados por Agencia Noticias Argentinas- destacan que la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene en una tendencia oscilante, con sectores que crecen a ritmos muy diferentes entre sí.

De acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el nivel general de actividad en abril fue similar al del año pasado.

Para el primer cuatrimestre, este indicador acumula una baja del 0,3%. Por su parte, la medición desestacionalizada —que compara el desempeño contra el mes anterior— mostró una caída del 0,7% respecto a marzo.

Desde la consultora explican que “la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo”. El informe de Ferreres subraya la existencia de una “dinámica de marcha a dos velocidades” que no se espera que cambie en el corto plazo.

En una línea similar, el Índice Líder de Actividad (ILA) de la consultora Analytica estimó que la actividad retrocedió un 0,8% en abril.

El trabajo de esta firma sostiene que “abril fue un mes de contracción generalizada, con la mayoría de los indicadores en terreno negativo”. Según este reporte, la caída refleja señales de debilidad en la demanda interna, la industria pesada y el sector automotriz.

El análisis por sectores muestra resultados dispares. Entre los rubros con mejor desempeño se encuentran Minas y Canteras, con un avance anual del 7,3% impulsado por la producción en Vaca Muerta, y el sector de Electricidad, gas y agua, que subió un 7,2% anual.

La Intermediación financiera también mostró signo positivo con un 6,1% de crecimiento. En contraposición, la Industria manufacturera y el Comercio se mantienen como los sectores más rezagados.

La industria registró una caída anual del 2,0% en abril, con retrocesos específicos en la producción automotriz (-17,5%) y despachos de cemento (-13,1%). El sector comercial, por su parte, anotó una baja del 2,4% anual.

Respecto al consumo, los analistas advierten sobre la fragilidad de la demanda. Analytica destaca que “la recaudación del IVA cayó 0,3% y la de Seguridad Social bajó 1,1%, reflejando la fragilidad de los ingresos laborales”.

Además, los préstamos al sector privado crecieron apenas un 0,6%, sin mostrar signos de aceleración en el financiamiento a las familias. En síntesis, la actividad económica se insertó en abril en una dinámica de “serrucho”.

Mientras que el sector agropecuario opera en niveles elevados con una suba interanual del 16,5% según algunas mediciones, factores climáticos demoraron la cosecha de soja y provocaron una caída mensual del 2,6% en la cadena agropecuaria.

Los especialistas concluyen que, mientras el mercado interno permanezca deprimido, la recuperación económica seguirá siendo frágil.