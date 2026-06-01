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Villa Berthet: secuestraron carne de animales silvestres y elementos de caza furtiva

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El operativo fue realizado sobre Ruta Provincial N°13 en el marco de controles rurales preventivos.

Efectivos de la Sección Rural Villa Berthet realizaron este domingo un operativo de prevención contra la caza furtiva y delitos en el ámbito rural, que culminó con el secuestro de carne de animales silvestres, herramientas y otros elementos utilizados para la actividad ilegal.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de Ruta Provincial N°13, zona de Haumonia, donde los uniformados interceptaron una camioneta Ford F-100 en la que se trasladaban dos hombres junto a seis perros de caza.

Durante el control, los ocupantes manifestaron haber estado cazando en un campo sin autorización. Por ello, y conforme lo dispuesto por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, se procedió al secuestro de unos 8 kilos de carne de guazuncho, 6 kilos de chancho moro, cuchillos, linternas, bolsas de caza y otros elementos utilizados en la actividad furtiva.

Los infractores fueron notificados por infracción a la Ley de Caza.

 

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