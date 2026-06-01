Santa Sylvina: dos aprehendidos, un arma y un auto secuestrado en investigación por ataque a un adolescente

Efectivos policiales de Santa Sylvina esclarecieron en pocas horas un grave hecho investigado como supuesta tentativa de homicidio con arma de fuego, logrando la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un arma, teléfonos celulares y un vehículo presuntamente utilizado en el ataque.

La intervención comenzó tras un llamado al servicio de emergencias 101 que alertaba sobre una situación extraña en calle Eva Perón. Al arribar al lugar, los agentes hallaron una bicicleta abandonada y recabaron testimonios de vecinos, quienes manifestaron haber escuchado un fuerte estruendo y observado a un ciclista junto a un automóvil blanco con dos ocupantes.

Horas más tarde, un adolescente de 16 años se presentó junto a su tutor y relató que, mientras circulaba en bicicleta cerca de la Escuela E.E.S. N°18, fue interceptado por dos hombres que descendieron de un automóvil Volkswagen Gol blanco.

Según su declaración, al intentar escapar escuchó una detonación similar a un disparo de arma de fuego y se arrojó al suelo. Posteriormente, bajo amenazas, habría sido obligado a subir al vehículo, donde le sustrajeron su teléfono celular.

Siempre de acuerdo al testimonio del menor, fue trasladado hacia una zona rural cercana a la Ruta Provincial N° 5, donde habría sido golpeado y nuevamente amenazado de muerte. En ese contexto, uno de los agresores habría efectuado otro disparo sin llegar a lesionarlo.

La víctima fue examinada en el hospital local, donde se diagnosticaron dolencias en la región de cabeza y cuello.

A partir de las tareas investigativas, la Policía logró demorar a un hombre de 22 años y posteriormente localizar a otro de 27 años, a quien durante un cacheo preventivo le secuestraron una pistola calibre .22 y dos teléfonos celulares, entre ellos el denunciado como sustraído por la víctima.

Asimismo, los investigadores identificaron y secuestraron el automóvil Volkswagen Gol presuntamente utilizado para cometer el hecho.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, ambos sujetos fueron notificados de su aprehensión en una causa por “Supuesta Tentativa de Homicidio con arma de fuego”, mientras continúan las diligencias judiciales.

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