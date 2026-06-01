Convocan a marchar en Resistencia por el Ni Una Menos este 3 de junio

La Mesa Multisectorial Feminista convoca a una movilización para el próximo miércoles 3 de junio en la ciudad de Resistencia, en el marco de una nueva jornada nacional a once años de la primera masiva convocatoria por Ni Una Menos. La concentración comenzará a las 17 en avenida 9 de Julio y av. Vélez Sarsfield. Las organizaciones feministas y disidentes reclamarán políticas públicas contra las violencias de género y el ajuste.

“Contra un Estado hambreador y femicida” es la consigna que encabezará la convocatorio. Desde la Multisectorial señalaron que “el reclamo estará centrado en las violencias de género, la situación social y el impacto del ajuste económico sobre mujeres y diversidades” y remarcaron que “el ajuste es llevado adelante por el gobierno nacional de Javier Milei en complicidad con la gestión actual de Leando Zdero gobernador de la provincia del Chaco”.

“Vivimos en la provincia con mayor tasa de femicidios, existe hoy un abandono por parte del Estado, esta gestión ha vaciado de presupuesto a las instituciones que tendrían que trabajar en los territorios garantizando el acompañamiento a víctimas como también han desmantelado los organismos que trabajaban en la prevención. Además de reducir y eliminar los fondos de asistencia”, indican.

Entre los principales puntos del documento, exigen “ni un femicidio más”, y presupuesto para políticas de prevención de las violencias y la declaración de la emergencia en violencia de género con recursos específicos.

También, expresan que “ante una situación crítica que afecta principalmente a mujeres y disidencias, pedimos : trabajo, salud y educación, protección para las infancias, defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y de la salud pública, además de políticas sociales y redes de cuidado para los barrios que se encuentran totalmente desprotegidos”.

La convocatoria además hace foco en los pedidos de justicia por víctimas de femicidios y travesticidios, rechazo a la criminalización de quienes denuncian y reclamos por el derecho a la protesta y contra la represión.

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