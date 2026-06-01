El ministro de Seguridad de Córdoba contó que le pidió perdón a la familia de Agostina Vega

Juan Pablo Quinteros reconoció demoras y fallas en el contacto con los familiares de la adolescente de 14 años, hallada asesinada en un descampado a casi una semana de su desaparición. El funcionario fue duramente criticado por su participación en la conferencia de prensa junto al fiscal Raúl Garzón.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló detalles de la reunión que mantuvo junto al gobernador Martín Llaryora con la familia de Agostina Vega y le pidió disculpas a los abuelos, quienes le había reclamado por su presencia.

El funcionario se justificó que “desde el primer momento” estuvo en contacto permanente con el padre de la adolescente, aunque no sabía que entre ellos no había relación. “Fue personal el pedido de disculpas al abuelo de Agostina por su enojo por mí no presencia en el lugar”, admitió en declaraciones en La Voz, medio local.