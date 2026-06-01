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Discutió con su pareja, incendió una moto y descubrieron que era robada

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Un insólito episodio ocurrió este domingo en Resistencia, cuando un hombre incendió una motocicleta en plena vía pública tras una discusión de pareja y la Policía descubrió que el vehículo tenía pedido de secuestro por una causa de hurto.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Segunda. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una motocicleta de 110 cilindradas envuelta en llamas.

Ante la situación, solicitaron la presencia de una dotación de Bomberos, que logró extinguir el fuego y evitar que el incendio se propagara.

Posteriormente, una mujer de 31 años manifestó a los agentes que su pareja había retirado el rodado del domicilio luego de una discusión y, tras salir a la calle, lo incendió de manera intencional antes de escapar.

Al verificar la situación registral de la motocicleta, los efectivos constataron que el vehículo registraba un pedido activo de secuestro por una causa de supuesto hurto denunciada semanas atrás.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la motocicleta fue secuestrada y la mujer fue notificada de actuaciones judiciales en una causa por supuesto encubrimiento.

La investigación continúa para determinar la procedencia del rodado y la participación de las personas involucradas en el hecho.

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