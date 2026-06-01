“Me molesta que solo se hable de Argentina”: el descargo del DT de Argelia antes del Mundial

A dos semanas del inicio de la Mundial 2026, el director técnico de la selección de Argelia, Vladimir Petković, brindó una conferencia de prensa en el estadio Nelson-Mandela de Baraki donde presentó la lista definitiva de 26 convocados.

Durante el encuentro con los medios, el entrenador expresó su disconformidad con el enfoque casi exclusivo que la prensa y el entorno le otorgan al debut frente a la Selección Argentina.

Al ser consultado sobre el estreno ante el equipo conducido por Lionel Scaloni, el estratega de los “Verdes” solicitó una mirada más amplia respecto a las dificultades de la zona.

“Me molesta un poco que solo se hable de Argentina. Entiendo que se hable más de ella porque se trata de nuestro primer partido, pero no debemos subestimar los otros dos encuentros que vendrán después (Jordania y Austria). También serán cruciales para la clasificación”, subrayó el técnico en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias de Argelia (APS).

Vladimir Petković es el DT de Argelia. (Foto: @LesVerts/X)

En sintonía con su planteo, Petković remarcó la mentalidad competitiva que pretende de sus dirigidos: “El objetivo del equipo es imponerse e intentar ganar contra cualquier adversario. Nunca he pedido al equipo que salga a buscar un empate, independientemente del rival”.

Asimismo, advirtió sobre la complejidad del nuevo formato del torneo: “Esta edición de la Copa del Mundo será particularmente difícil de gestionar con la participación de 48 selecciones, pero haremos todo lo posible para evitar regresar a Argelia después del tercer partido”.

El plantel liderado por su capitán, Riyad Mahrez, se encuentra concentrado en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa y afrontará dos partidos amistosos previos al debut oficial contra la Albiceleste: