La intimidad de la Selección en Kansas: el detalle de la habitación de Messi que recuerda a Qatar 2022

La delegación de la Selección argentina ya se instaló en Kansas, ciudad donde hará base durante su participación en el Mundial 2026. La cuenta oficial de la Albiceleste difundió imágenes del hotel en el que dormirá el plantel y sacó a la luz un detalle sobre la habitación de Lionel Messi.

Creer o reventar, la Pulga repetirá una cábala que surtió efecto en la última Copa del Mundo de Qatar 2022. En su momento, el capitán había decidido no compartir su cuarto con ningún compañero y se decantó por la habitación 201. La suma de las cifras tiene como resultado el número tres, en la edición en la que Argentina logró su tercera estrella.

En línea con esa teoría, Messi pasará sus noches en Estados Unidos en el cuarto 202 del hotel y volverá a estar solo, tal como ocurrió en Doha y con un número que ilusiona a todos los hinchas.

A pocos metros se ubica la habitación 203, donde se hospedan Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. El capitán del equipo estará rodeado de los jugadores con los que más se suele reunir durante las concentraciones del seleccionado.

Cómo son las habitaciones de los jugadores de la Selección argentina en Kansas

Como es habitual en las concentraciones de la Albiceleste, los jugadores se dividieron en duplas. En la imagen se puede ver la distribución del lugar: un cuarto cómodo con piso de madera, un sector abierto para colgar la ropa y dos camas grandes individuales, lo que asegura que cada futbolista tenga un espacio de descanso amplio sin necesidad de compartir camas chicas.

Las habitaciones de los futbolistas están equipadas con lo justo y necesario para la rutina deportiva. Cuentan con un pequeño refrigerador para la hidratación y baños modernos con duchas amplias de alta presión, un detalle clave para la relajación física después de los entrenamientos exigentes.

Así es la habitación de los jugadores de la Selección argentina en Kansas. (Foto: originhotel.com)

Este complejo fue inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri. Se trata de un hotel moderno y tranquilo, elegido estratégicamente por el cuerpo técnico para garantizar el descanso y mantener al grupo concentrado lejos del movimiento del centro urbano.