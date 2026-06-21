SÁENZ PEÑA – Docentes reclamaron a Zdero con carteles el pago de la cláusula a gatillo en el acto del Día de la Bandera

​Trabajadores de la educación aprovecharon el acto oficial en Sáenz Peña para exigir el pago de la cláusula gatillo. Denunciaron promesas de campaña incumplidas y “salarios empobrecidos”.

En el marco del acto central por el Día de la Bandera, la celebración oficial se vio atravesada por el fuerte reclamo del sector docente. Un grupo de educadores vinculados a Sitech Federación desplegó carteles y un pasacalle frente al palco oficial para exigirle de manera directa al gobernador, Leandro Zdero, el cumplimiento del pago de la cláusula gatillo y otras promesas electorales. La protesta pacífica terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, que procedieron a secuestrar el material de reclamo.

​El hecho ocurrió durante la ceremonia de jura a la bandera por parte de los alumnos de cuarto grado de escuelas primarias, un evento encabezado por el mandatario provincial y el intendente local, Bruno Cipolini. En ese escenario, los manifestantes exhibieron pancartas con mensajes críticos: “La promesa que hizo el gobernador ante los alumnos es menos creíble que las promesas que hizo en campaña”, expresaron algunos de los docentes presentes, aludiendo también a los compromisos asumidos por el Ejecutivo respecto a no incrementar las tarifas y a valorar salarialmente a los trabajadores de la eduación y la salud.

​”Una acción a la que fuimos obligados”

​Diego Báez, secretario general de Sitech Centro Chaqueño uno de los referentes de la manifestación, fue contundente al explicar los motivos que los llevaron a visibilizar el conflicto en una fecha patria. “Es una necesidad expresar lo que está pasando, no solo en la provincia sino también en la Nación, con todo el pueblo sufriendo ajustes”, señaló.

​Báez argumentó que la decisión de exponer las pancartas fue una medida límite ante la falta de respuestas oficiales. Según el dirigente, el sector se vio “obligado” a actuar de este modo debido al “incumplimiento del fallo judicial” y a la actitud del gobernador de “desoír el reclamo de los trabajadores de la educación”. Asimismo, aclaró que se buscó en todo momento resguardar la integridad del evento: “Hemos tratado de ser respetuosos y cuidados ya que el acto provincial estaba lleno de niños y no queríamos causar ningún incidente”.

​“Vamos a estar en todo acto con la bandera del pago de la cláusula gatillo exigiendo que nos paguen. El sector de la docencia, al igual que otros sectores, tiene salarios empobrecidos”, enfatizó Báez.

​Secuestro de carteles y custodia policial

​Los pasacalles y carteles individuales fueron desplegados por breves minutos frente a las autoridades. Sin embargo, la exposición duró poco: efectivos de la Policía del Chaco, tanto uniformados como vestidos de civil, intervinieron rápidamente en el lugar y procedieron al secuestro de los elementos de protesta.

​A pesar del incidente y de la fuerte custodia policial que limitó el avance de los manifestantes, los docentes ratificaron que el reclamo se mantuvo dentro de los carriles democráticos. “Nosotros somos docentes de primera instancia, nos manifestamos en el marco del reclamo y sobre todo del respeto, sin gritos ni insultos, solo exponiendo carteles”, remarcó Báez.

​La movilización, que replicó consignas en diversos puntos de la provincia, buscaba interpelar directamente a Zdero ante la falta de respuestas por las vías institucionales. Al cierre del acto, los trabajadores de la educación continuaban esperando una audiencia formal o precisiones sobre el futuro de la cláusula gatillo y la situación salarial del sector. Ver menos