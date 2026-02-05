Familiares de policías bloquearon la Jefatura de Rosario en una protesta contra Pullaro

Un grupo de allegados a policías concretaron una protesta frente a la Jefatura de Policía de Rosario durante la tarde del miércoles hasta la noche con una serie de reclamos ligados a las condiciones salariales y laborales. La manifestación no fue masiva, pero se hicieron sentir bocinazos en la zona, con personas portando pancartas y carteles, que por momentos bloqueó la salida de patrulleros afectados al servicio de seguridad. Que, no obstante, según dijeron a LPO autoridades del gobierno santafesino, no se resintió.

El conflicto se mantiene contenido, pero es un síntoma del malestar que se expresa a nivel de trabajadores estatales en distintas provincias por la situación económica. El gobierno de Santa Fe indica que la protesta fue inorgánica, ambigua en los reclamos y que declinó cuando se avisó que las fuerzas de seguridad despejarían con el uso de la fuerza el frente taponado de la Jefatura de Rosario.

Tras eso hubo reuniones entre un grupo de referentes del grupo autoconvocado que se aglutinó frente al edificio policial con autoridades de segunda y tercera línea del Ministerio de Seguridad que transcurren este jueves a la mañana. Los manifestantes tenían como eje demandas contra los “bajos salarios” y pedidos de “contención policial”.

En la semana en las zonas de las Jefaturas de Santa Fe y Rosario y en portales policiales circuló un petitorio a las autoridades que incluía demandas por “salario digno”, “jornadas laborales dignas”, “mejores condiciones laborales para nuestras fuerzas de seguridad” y “no más familias bajo la línea de pobreza”. El texto que no tenía la identificación de personas o agrupaciones apelaba a la presencia frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe para el pasado lunes a las 19 a personal retirado, en actividad, sin uniforme policial, sin armamento y sin alterar la prestación del servicio.

Lo de este miércoles a la tarde en Rosario tuvo momentos de visibilidad expresiva y notoria. Los manifestantes hacían también alusión al caso de un suboficial de 42 años que se quitó la vida en la misma Jefatura donde estaban apostados. Se llamaba Oscar Valdez, tenía 32 años, era de Vera en el norte de la provincia y trabajaba en Rosario desde 2019. Estaba en licencia por enfermedad desde mitad del año pasado y esperaba el dictamen de una junta médica para reintegrarse a la fuerza. Se disparó el sábado y falleció este miércoles.

En la zona de Rosario durante 2025 hubo 17 suicidios de personal de fuerzas de seguridad, contando policías, gendarmes y penitenciarios

Un funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que participa de las negociaciones le dijo a La Política Online que son muy oscilantes los pedidos a los que a veces se incorporan algunos repentinamente y que fue arduo encontrar un interlocutor idóneo, que finalmente fue un abogado que es ex policía, Gabriel Sarla.

“Lo de ayer se habría desactivado muy rápido y sin problemas porque siempre tuvimos la voluntad de recibirlos. El problema es que los reclamos son difusos, los manifestantes fueron perdiendo definición en lo que pedían. Lo que expresaron tenían aspectos atendibles. Sobre todo buscamos mejoras en la remuneración, sobre lo que no pedían nada concreto. Cuando hablan mezclan todo: reincorporación de policías en disponibilidad, restitución de la totalidad de los salarios de estos últimos, también de los sueldos embargados”, señaló a LPO.

Fuentes policiales que hablaron con este medio y que no tienen participación en los grupos autoconvocados refieren que la principal demanda es económica, y que pasa por la recomposición salarial, por el deterioro del poder de compra de los ingresos.

La situación del suicidio del efectivo también se suma lateralmente a la incomodidad expresada como afectación al bienestar policial. Altas fuentes del gobierno dijeron a este medio que la tasa de suicidios se incrementó en Argentina en los últimos diez años de 5 cada 100 mil habitantes a 10 cada 100 mil, pero que no es posible discriminar entre los afectados los rubros profesionales.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación de Rosario indican que el año pasado solo en la zona judicial de Rosario hubo 17 efectivos de fuerzas de seguridad que se quitaron la vida, no solamente de la policía provincial sino también de otras policías, de Gendarmería y de agentes penitenciarios.

El gobierno santafesino tiene identificada una demanda en el escalón más bajo de la pirámide policial, la de suboficiales jóvenes, que son oriundos en buena parte de localidades del norte de la provincia y prestan servicio en ciudades del sur, donde la mayor es Rosario, que tiene un porcentaje vocacional muy bajo para ingresar a la fuerza. Eso motiva viajes de hasta 700 kilómetros en los policías que tienen desempeños iniciales. Esto se refiere también como uno de los detonantes del reclamo.

El gobierno indica que la presencia de manifestantes frente a Jefatura se empezó a desactivar cuando las autoridades hicieron saber que despejarían la entrada por la fuerza si era necesario aunque los móviles policiales salían por un portón lateral para acceder a la calle. Según la provincia el servicio policial no se resintió nunca. La respuesta a las llamadas al 911, indicaron, se mantuvieron en un promedio de 6.35 minutos de llegada al punto de demanda. El promedio general es de 6.55.

El conflicto no está desactivado y las reuniones entre los referentes del grupo de manifestantes y el gobierno proseguían este jueves a mediodía. “El eje del conflicto fue que buscaban afectar la operatividad (ingreso y salida) de patrulleros. No llegamos a esa situación. La prestación del servicio tanto miércoles como hoy son completamente normales en toda la ciudad”, reportó a este medio el funcionario de seguridad.

Para el gobierno la protesta es visible aunque de representatividad incomprobable, y aparecen entre sus integrantes ex actores de la fuerza, algunos que señalan vinculados con prácticas infieles. Anoche en Jefatura también se veían familias de policías reclamando a cara descubierta con demandas mayormente económicas. En un capítulo más de una tensión más profunda que es la que el gobierno provincial ha mantenido de manera discontinua pero persistente con empleados estatales provinciales.