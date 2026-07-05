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El otro drama tras los terremotos en Venezuela: más de 10 mil personas siguen sin poder volver a sus casas

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Las labores se concentran en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira a 11 días del doble terremoto que sacudió el país. Se desvanece la esperanza de hallar más sobrevivientes.

Este domingo, el ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, anunció en su canal de Telegram que un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios habilitados después de los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

El reporte detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14.599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada.

El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo, con 6655 personas distribuidas en 20 campamentos. De estos centros, el Gobierno aseguró que 11 se encuentran en “proceso de ampliación”.

Por su parte, en Caracas, se activaron 37 campamentos transitorios que cuentan con una capacidad total de 8078 plazas, de las cuales 3234 están ocupadas.

En el estado de Miranda (al norte, también vecino a Caracas), se mantienen operativos 22 campamentos con una capacidad instalada para 1787 plazas. Albergan de momento a 813 personas.

“Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, organismos internacionales, sectores privados y la comunidad, estamos acondicionando cada instalación para garantizar espacios dignos a las familias”, dijo el ministro.

Siguen las tareas de remoción de escombros

Tras 11 días del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran este domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira.

En tanto, las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen a medida que pasan los días. La esperanzas de hallar nuevos sobrevivientes se diluye cada vez más.

Rescatistas mexicanos cargan un cuerpo en una bolsa de plástico entre las ruinas de un edificio derrumbado en La Guaira (Foto: REUTERS/Adriano Machado)
Rescatistas mexicanos cargan un cuerpo en una bolsa de plástico entre las ruinas de un edificio derrumbado en La Guaira (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

El último reporte oficial mencionó al menos que 2954 personas muruieron y 16.592 resultaron heridas.

Pero el informe sin actualizar la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el 25 de junio.

(Con información de EFE)

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