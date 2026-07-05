Violento choque en Resistencia: un auto terminó contra una columna de alumbrado

Un fuerte siniestro vial se registró en la ciudad de Resistencia, cuando un joven de 26 años perdió el control del automóvil que conducía y terminó impactando contra una columna de iluminación ubicada en el cantero central de la avenida Castelli, entre las calles 22 y 23.

El vehículo involucrado es un Chevrolet Prisma, que sufrió importantes daños materiales como consecuencia de la violencia del impacto.

A pesar de la magnitud del choque, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud, informaron fuentes policiales.

Efectivos de la Policía del Chaco acudieron al lugar para asistir al automovilista, ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes a fin de determinar las causas que originaron el accidente.

Las autoridades reiteraron el pedido de conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de siniestros.