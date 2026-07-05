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Violento choque en Resistencia: un auto terminó contra una columna de alumbrado

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Un fuerte siniestro vial se registró en la ciudad de Resistencia, cuando un joven de 26 años perdió el control del automóvil que conducía y terminó impactando contra una columna de iluminación ubicada en el cantero central de la avenida Castelli, entre las calles 22 y 23.

El vehículo involucrado es un Chevrolet Prisma, que sufrió importantes daños materiales como consecuencia de la violencia del impacto.

A pesar de la magnitud del choque, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud, informaron fuentes policiales.

Efectivos de la Policía del Chaco acudieron al lugar para asistir al automovilista, ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes a fin de determinar las causas que originaron el accidente.

Las autoridades reiteraron el pedido de conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar este tipo de siniestros.

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