Rescataron diez perros durante un allanamiento por presunto maltrato animal en Charadai

Efectivos de la Comisaría de Charadai rescataron este sábado diez perros durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional N° 14.346 de Protección Animal. En el operativo también secuestraron un arma de fuego y municiones.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13.10 en una vivienda ubicada sobre calle Ferroviario al 80, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 3. La medida contó con la participación del ayudante fiscal interviniente y tuvo resultado positivo.

Durante el allanamiento, los policías rescataron diez canes, entre ellos cuatro perros adultos y seis cachorros, que se encontraban en el inmueble investigado.

Del operativo participó personal del Departamento Canes de la Policía del Chaco, encabezado por un médico veterinario policial, quien realizó la evaluación sanitaria de los animales y coordinó las acciones para su resguardo.

Los perros quedaron a disposición de la Justicia y serán trasladados a una fundación protectora de animales de Resistencia, donde recibirán atención y cuidados mientras avanza la causa judicial.

Secuestraron un arma y municiones

Además del rescate de los animales, los efectivos incautaron una escopeta calibre 16 de doble caño, cinco cartuchos del mismo calibre y nueve municiones calibre .22, elementos considerados de interés para la investigación.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca determinar si existieron hechos de maltrato animal, en infracción a la Ley Nacional N° 14.346, que sanciona los actos de crueldad y malos tratos hacia los animales.