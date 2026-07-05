Rescataron diez perros durante un allanamiento por presunto maltrato animal en Charadai

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de Charadai en una vivienda de la localidad. Durante el allanamiento también secuestraron una escopeta, cartuchos y municiones, mientras que los animales serán trasladados a una fundación protectora de Resistencia.
TENDENCIAS
LO QUE TE PERDISTE
Deportes
El canto de los hinchas mexicanos contra Maradona y los argentinos que generó indignación en el Mundial
Tras la clasificación de México a los octavos de final, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra el ídolo argentino y el país. La...
Politica
El Prograno encendió la mecha: Pío Sander denunció una “operación política” en su contra y el gobierno provincial le respondió
El intendente de Castelli, Pío Sander, denunció una campaña de desprestigio impulsada por sectores opositores luego de sus cuestionamientos al programa PROGANO, afirmando que...
Politica
El juez que procesó a Tapia y Toviggino por evasión de impuestos pidió investigar también la causa por la mansión de Pilar
El magistrado Diego Amarante consideró adecuada la concentración de expedientes. Se trata del magistrado que tiene a su cargo la causa por la retención...
Economia
Miguel Pesce cuestionó la reforma del Banco Central que impulsa Javier Milei: «Puede llevar a una crisis»
El expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, cuestionó el proyecto que impulsa Javier Milei para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria. En ese marco, aseguró que...