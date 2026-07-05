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Resistencia: dos jóvenes fueron detenidos tras robarle a una mujer en pleno centro

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la avenida Sarmiento. Los sospechosos, de 16 y 19 años, fueron localizados por efectivos de la División Caminantes tras un seguimiento realizado a través del sistema de videovigilancia.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron demorados durante la madrugada de este domingo luego de ser señalados como los presuntos autores de un robo a una mujer en pleno microcentro de Resistencia. La rápida intervención del personal policial, apoyada por las cámaras del Servicio de Emergencias 911, permitió interceptarlos pocos minutos después del hecho.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada sobre la avenida Sarmiento, donde las cámaras de videovigilancia detectaron el momento en que se producía el ilícito.

Tras advertir la situación, los operadores del Servicio 911 alertaron a las patrullas que realizaban recorridos preventivos en la zona y comenzaron un seguimiento en tiempo real de los movimientos de los presuntos delincuentes.

Con esa información, efectivos de la División Caminantes lograron interceptarlos en la intersección de avenida Sarmiento e Hipólito Yrigoyen.

Un menor y un joven de 19 años

Los demorados tienen 16 y 19 años, respectivamente, y quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación continuará para determinar la participación de ambos en el hecho y recuperar los elementos sustraídos a la víctima, cuya identidad no fue dada a conocer.

Desde la Policía destacaron la importancia del sistema de videovigilancia para facilitar la rápida identificación y localización de los sospechosos en una de las zonas de mayor circulación de la ciudad.

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