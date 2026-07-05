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Un joven de 18 años murió tras chocar con su moto contra un auto en Margarita Belén

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El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional Nº 11. La víctima tenía 18 años, mientras que su acompañante sufrió graves lesiones. La Fiscalía ordenó la aprehensión del conductor del automóvil.

Un joven de 18 años murió durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura de Margarita Belén. En el hecho también resultó gravemente herido otro joven que viajaba en la moto, mientras que el conductor del auto quedó aprehendido por disposición de la Justicia.

El siniestro se produjo minutos antes de las 4 de la madrugada, a la altura del kilómetro 1.024 de la Ruta Nacional Nº 11.

De acuerdo con la información policial, la víctima fatal fue identificada como Jeremías Lucas Correa, de 18 años, quien circulaba en una Honda Titan junto a otro joven de la misma edad, identificado por sus iniciales M.B.

Tras el impacto, personal de salud que llegó al lugar constató que Correa ya no presentaba signos vitales.

En tanto, el acompañante fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos le diagnosticaron fractura de fémur en la pierna izquierda, fractura en el brazo izquierdo y politraumatismos. Permanece internado, consciente y estable.

El otro vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol, conducido por un joven de 21 años, identificado como H.A.N.

El automovilista también fue derivado al Hospital Perrando con traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo, fractura en el brazo izquierdo y politraumatismos. Según el parte médico, ingresó inconsciente pero estable.

La Fiscalía ordenó su aprehensión

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico, el médico policial, efectivos de Bomberos y el Móvil Tanatológico, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el conductor del automóvil quedó aprehendido en el marco de una causa por supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias del choque.

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