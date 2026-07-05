Detuvieron a un hombre por robar ropa de bebés y madres internadas en el Hospital Perrando

La investigación permitió identificar al sospechoso mediante las cámaras de seguridad y capturarlo dentro del predio del centro de salud.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria , luego de que personal sanitario denunciara la desaparición de ropa de bebé y camperas que las mujeres habían dejado secando durante la tarde.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 0.44 el personal del Anexo de Maternidad alertó sobre el faltante de varias prendas pertenecientes a dos pacientes.

Una de las damnificadas denunció el robo de una campera inflable roja y varias prendas para recién nacido , mientras que la otra informó la sustracción de una campera polar verde .

A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas sobre la calle Olazábal, los investigadores lograron identificar a un hombre que habría ingresado al sector durante el horario en que ocurrió el hecho. De acuerdo con la Policía, se trataría de una persona conocida por cometer delitos dentro del hospital.

Con esa información se desplegó un operativo cerrojo en todo el predio del Hospital Perrando, que permitió localizar y detener al sospechoso.

El acusado quedó detenido por supuesto hurto

Aunque durante la requisa no se encontraron las prendas denunciadas, las dos víctimas formalizaron la denuncia y el hombre quedó aprehendido en una causa por supuesto hurto .

La Fiscalía de Investigación Penal N° 13 dispuso que se le notifique la aprehensión y ordenó continuar con las diligencias para intentar recuperar los elementos sustraídos.

Horas antes demoraron a dos personas por disturbios

En la misma noche, personal policial intervino en otro episodio ocurrido en el ingreso al Hospital Perrando.

Cerca de las 23.50 , efectivos que realizaban recorridas preventivas detectaron a un grupo de personas que intercambiaba insultos y se desafiaba a pelear en inmediaciones del sector de Triage.

Al advertir la presencia policial, la mayoría de los involucrados se retiró. Sin embargo, un joven de 22 años y una mujer de 30 permanecieron en el lugar y, según el informe oficial, comenzaron a insultar tanto a los efectivos como a las personas que transitaban por el lugar e intentaron agredir físicamente al personal.

Ambos fueron demorados y trasladados para las actuaciones correspondientes. Por disposición del Juzgado de Faltas , fueron notificados de un acta contravencional por infracción al artículo 60 de la Ley Provincial Nº 850-J y posteriormente recuperaron la libertad.