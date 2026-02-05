APTASCH pidió a senadores chaqueños que voten en contra de la Reforma Laboral

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, al que calificó como un retroceso en materia de derechos laborales, y exhortó a los senadores chaqueños a votar en contra de la iniciativa en debate en el Congreso.

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) volvió a manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral actualmente en debate en el Congreso de la Nación, afirmando que “se trata de una iniciativa con un marcado sesgo patronal que implica un grave retroceso en materia de derechos laborales”.

Desde el gremio advirtieron que “el proyecto ataca de manera explícita derechos adquiridos, comenzando por el derecho constitucional a huelga, al restringirlo fuertemente mediante la ampliación del listado de servicios considerados “funcionamiento mínimo”, lo que en la práctica elimina la posibilidad de medidas de fuerza durante fines de semana y días no laborables”.

APTASCH también cuestiona la “eliminación de la tutela gremial para congresales y delegados suplentes” así como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que “desfinanciaría de manera considerable al Anses, en una movida que implica desviar fondos jubilatorios mientras se facilita el despido de trabajadores sin costos para los empleadores”. A la par, el gremio rechaza “la supresión de la obligatoriedad de la retención de la cuota sindical”, medida que debilita financieramente a las organizaciones gremiales y limita su capacidad de representación.

La entidad remarcó a su vez que esta iniciativa del Gobierno nacional otorga “beneficios impositivos para las grandes empresas, dando muestra de la verdadera intención que tiene la gestión Milei: quitar derechos, reforzar el ajuste y premiar a los amigos del poder”.

Por todo ello, APTASCH se dirigió a los tres Senadores Nacionales por el Chaco, mediante una nota enviada a cada uno de ellos, exhortándolos a votar por el rechazo del proyecto, al considerar que representa un retroceso histórico en materia laboral y un golpe directo contra los trabajadores de la salud y del sector público en general. En esa misma línea, afirmaron que “solicitamos al Gobierno del Chaco que no entregue a los trabajadores a cambio de favores del Estado nacional, y que asuma una defensa clara de los derechos laborales, acompañando el reclamo de los trabajadores frente a una reforma que sólo profundiza el ajuste y la precarización”.