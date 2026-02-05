Adepa expresó su inquietud por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso de una cuenta en X con el nombre de Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir” informaciones y señalar supuestas “operaciones mediáticas”.

“En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”, aseguró la entidad en un comunicado.

Adepa explicó que el objetivo de “desmentir” parte del supuesto de que alguien miente cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces. Y resaltó: “El Estado es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”.

“Como ha señalado ADEPA en otras oportunidades, la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”, enfatizó la Asociación.

El Gobierno creó la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial”.

Ademá puso el foco en que la presentación de este organismo hace referencia solo a la actividad periodística calificándola de “operaciones de los medios”, y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales.

“El mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión”, afirmó ADEPA. Y concluyó: “La gente es el último juez del trabajo periodístico”.

El Gobierno creó la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial”.

FOPEA rechazó la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”: el Gobierno no puede erigirse como un “tribunal de la verdad”

En línea con ADEPA, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de X de “Oficina de Respuesta Oficial”.

“El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre”, alertó la comisión directiva del Foro en un comunicado.

FOPEA advirtió sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”: “Se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.

El Gobierno creó la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial”.

El organismo recordó que “a lo largo de 23 años de vida institucional, plantearon su preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos. El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”.

FOPEA concluyó: “Estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública”.