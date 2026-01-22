“Se están pegando un tiro en los pies”: Rodolfo Aguiar advirtió a los gobernadores por la reforma laboral

El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, criticó la postura de los gobernadores frente al proyecto impulsado por el Gobierno.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras advertencias contra los gobernadores en el marco del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Durante su participación en el programa A dos voces por TN, el dirigente sindical aseguró que los mandatarios provinciales “se están pegando un tiro en los pies” si avalan la iniciativa oficial.

Aguiar cuestionó el rol de los gobernadores en la discusión parlamentaria y sostuvo que “no pueden usar a los trabajadores para salvar su propia situación política”. En ese sentido, reclamó que expliquen “a cambio de qué” estarían dispuestos a respaldar el proyecto y advirtió que la reforma no solo impactará en el empleo, sino también en las finanzas de las provincias.

El líder de ATE afirmó que la reforma laboral profundizará la destrucción de puestos de trabajo en el interior del país. Según señaló, el paquete de medidas incluye una “reforma tributaria encubierta” que afectará de manera directa la coparticipación federal, lo que pondrá en riesgo los ingresos provinciales. “No es una norma para crear empleo”, remarcó.

Aguiar cuestionó con dureza los artículos que, a su entender, avanzan en la flexibilización laboral. Consideró un “absurdo” promover la creación de empleo facilitando los despidos y recordó antecedentes históricos. Mencionó la crisis de 2001 y la pandemia, cuando la prohibición de despidos y la intervención del Estado evitaron una mayor catástrofe social.

Advertencia al sindicalismo y plan de lucha

El dirigente también apuntó hacia adentro del movimiento obrero. Dijo que el sindicalismo tiene una oportunidad para recuperar credibilidad si abandona la pasividad y convoca a un plan de lucha inmediato. Según Aguiar, esperar el tratamiento legislativo sin movilización solo favorece el avance de una reforma “antilaboral”.

Cuestionamientos al discurso de la modernización

Si bien reconoció que el mundo del trabajo cambió, Aguiar rechazó el argumento de la “modernización” que impulsa el oficialismo. Afirmó que la iniciativa no apunta a actualizar derechos, sino a retroceder en garantías básicas. “Nos hablan de futuro, pero nos quieren llevar al siglo XIX”, advirtió durante el debate televisivo.

En el cierre, Aguiar fue categórico y pidió que la reforma “se caiga completa”, sin negociar artículos. Convocó a los trabajadores a organizarse y reforzar la afiliación sindical como única herramienta para frenar el proyecto. “Si tenemos miedo, nos bajan el salario y perdemos el trabajo”, concluyó.