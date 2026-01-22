Otra renuncia clave en el Gobierno: se fue el titular de la UIF

El Ministerio de Justicia confirmó este jueves la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), en una decisión que se suma a la salida de Luis Pierrini, secretario de Trabajo, quien dejó su cargo durante la jornada del miércoles. Los movimientos reavivan la atención sobre los cambios en áreas sensibles del Gobierno nacional.

Según informó oficialmente la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, Starc presentó su dimisión por razones personales, la cual fue aceptada por las autoridades competentes. En el comunicado difundido vía redes sociales, el Gobierno destacó el desempeño del funcionario y aclaró que continuará colaborando en nuevas tareas vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.

Reconocimiento a la gestión saliente

Desde el Ministerio de Justicia subrayaron que, durante su paso por la UIF, Paul Starc actuó con “profesionalismo y compromiso”, y remarcó su aporte para adecuar el sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo a los estándares nacionales e internacionales.

El mensaje oficial también incluyó un agradecimiento explícito por el trabajo realizado al frente del organismo, en un contexto donde la UIF cumple un rol clave en el esquema de control financiero del Estado argentino.

Nuevo liderazgo y señales internas

Tras la salida de Starc, la UIF quedará bajo la conducción del Lic. Ernesto Gaspari, un dirigente con experiencia en el sector público y privado. Gaspari ocupó cargos estratégicos en la administración nacional, entre ellos, la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior de la Cancillería.

Desde el Gobierno señalaron que la nueva gestión buscará fortalecer los mecanismos de control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades oficiales.

La renuncia del titular de la UIF se produce en un clima de reconfiguración interna, marcado también por la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Trabajo. Aunque desde el Ejecutivo minimizaron las lecturas políticas, los cambios no pasan inadvertidos en áreas clave del Estado.