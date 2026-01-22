«Orgullo»: Juan Grabois apoyó al embajador argentino en Francia y repudió el «cipayismo» de Milei

Juan Grabois salió a respaldar públicamente al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, salió a respaldar públicamente al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, luego de que protagonizara un firme gesto en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. A través de un mensaje en redes sociales, el dirigente de Argentina Humana elogió la actitud del diplomático y cuestionó con dureza al presidente Javier Milei.

“Un orgullo como argentino”, escribió Grabois al referirse a la decisión de Sielecki de negarse a hablar frente a un mapa que identificaba a las Malvinas como territorio británico. En su mensaje, el legislador aclaró que no conoce al embajador ni le importa su pertenencia partidaria, pero destacó el “gesto patriótico” y repudió lo que definió como “cipayismo” del actual Gobierno.

Un gesto diplomático que resonó en la política

El episodio tuvo lugar en la Asamblea Nacional de Francia, durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí, Ian Sielecki había sido invitado a exponer sobre el vínculo bilateral entre ambos países, en un contexto atravesado por el debate del acuerdo Unión Europea–Mercosur.

Al iniciar su intervención, el embajador interrumpió su discurso al advertir que detrás suyo se exhibía un mapa donde las Islas Malvinas figuraban como parte del Reino Unido. “Es un gran problema para mi país”, señaló ante los legisladores, marcando la gravedad de la situación.

Malvinas, soberanía y repercusiones internas

Pese a que el presidente de la comisión, Bruno Fuchs, intentó relativizar el hecho al hablar de un territorio en disputa, Sielecki redobló la apuesta. Comparó la escena con un hipotético mapa que mostrara territorios ucranianos como parte de Rusia, y exigió que la imagen fuera retirada o cubierta.

Tras algunos minutos de tensión, las autoridades accedieron a tapar el mapa con una nota adhesiva, lo que permitió que el embajador continuara su exposición. El gesto tuvo impacto inmediato en la política local, donde Juan Grabois lo tomó como ejemplo de una defensa activa de la causa Malvinas.

El respaldo del dirigente de Unión por la Patria sumó un nuevo capítulo al debate interno sobre la política exterior y la relación del Gobierno con los reclamos históricos de soberanía. En ese marco, la actitud de Sielecki fue celebrada por distintos sectores como una señal de firmeza diplomática.