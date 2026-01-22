“No creo que salga”: Luis Barrionuevo palpitó el debate por la reforma laboral con críticas a Milei

El dirigente de la CGT también se refirió a las internas de la central obrera y cómo están las disputas dentro del peronismo.

El secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, expresó este miércoles un fuerte rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. En este marco, afirmó que la Confederación General del Trabajo (CGT) está preparada para actuar si el oficialismo intenta avanzar con el proyecto: «No va a salir», aseguró.

Barrionuevo remarcó que la CGT mantiene una estrategia basada en la cautela y la preparación técnica. «La experiencia nos dice que hay que esperar, los profesionales de la CGT están trabajando, se están preparando en tiempo y forma, no tenemos por qué apurarnos. La reforma laboral tiene sus matices y no creo que salga«, sostuvo en TN.

En la misma línea, subrayó que la central sindical sigue de cerca los movimientos del Gobierno y advirtió: «La CGT está atenta y en tiempo y en forma accionará si el gobierno intenta sacarla. La CGT va a estar a la altura de la circunstancias y en ese sentido no debemos apurarnos ni tener problema», reitero el dirigente gremial.

Las internas de la CGT

En otro fragmento de la entrevista, Luis Barrionuevo despejó las versiones sobre fracturas internas en la central obrera y afirmó que «no hay internas en la CGT», más allá de las diferencias de opinión que existen entre algunos dirigentes. Por el contrario, sostuvo que son rumores de algunos sectores de la política para debilitarlos.

En este marco, y con el Gobierno en el centro de la escena, Luis Barrionuevo arremetió: «El país de Milei no funciona. El movimiento obrero viene acompañando al gobierno hace dos años y estamos con el poder adquisitivo 15 puntos abajo. Venimos firmando el 1% (de aumento en paritarias). No pueden decir que el movimiento no ha acompañado la política que llevó Milei. Lo hemos acompañado pero el país no funciona económicamente y la reactivación que prometió».

El escenario peronista

Finalmente, el dirigente se refirió al futuro del peronismo y planteó la necesidad de un recambio de cara a las elecciones de 2027. «Nos preocupa la falta de trabajo, lo mal que está el país. Por eso, buscamos la alternancia y lo vamos a lograr. En 2 años, en 2027, se juega el poder completo del país: intendentes, provincias y nación», afirmó.

En ese sentido, Luis Barrionuevo propuso renovar la dirigencia y volver a convocar al electorado: «Tenemos que volver a enamorar al electorado con gente nueva. Hay gobernadores que son buenos gestionadores y tienen experiencia. También, tenemos intendentes con muy buen trabajo realizado. Se viene el recambio generacional. Queremos internas, queremos las PASO donde pueda votar la gente. Queremos un Cafiero-Menem y ahí sí podemos tener un gobierno consolidado y fuerte», completó.