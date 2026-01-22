Mauricio Macri anunció su vuelta a la política para rearmar al PRO

El expresidente vuelve de Europa para poner orden en el partido amarillo y buscar un candidato presidencial propio de cara al 2027.

El expresidente Mauricio Macri anunció que volverá al ruedo político con un acto que se llevará a cabo en Puerto Madryn el 5 de marzo. La novedad se da tras la oficialización de su separación de Juliana Awada y su viaje por Europa, donde impartió clases en una universidad italiana. El fundador del PRO volverá al país para reordenar y renovar al partido amarillo de cara a las elecciones presidenciales de 2027, y poner un límite a la absorción de cuadros por parte del mileismo.

No es casual que su regreso a la vida política argentina tenga lugar en la ciudad chubutense, pues la provincia de Chubut tiene como gobernador a Ignacio Torres, quien es, para el exmandatario, una de las caras de la renovación que busca en el PRO.

En busca de un candidato presidencial propio: ¿Marcos Galperín?

Aún no se saben las intenciones precisas que baraja el expresidente con su retorno más allá de reordenar a su formación política. Si bien aún faltan poco menos de dos años para los comicios presidenciales, lo cierto es que Macri también busca que el PRO presente una candidatura propia para entonces.

Entre los diferentes nombres que se manejan no hay nada claro, pero Mauricio Macri parecería seguir los consejos de su exasesor Jaime Duran Barba, quien dijo en varias oportunidades que una candidatura ideal a presidente debería contar con un perfil empresarial.

Ahí es donde aparece la figura de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y Mercado Pago, como el «empresario modelo» de Argentina, y quien cotiza alto en el «circulo rojo» para candidato a presidente. Aunque no vive en el país, sino en Uruguay.

Sin embargo, no se trataría de la primera vez, en caso que llegase a suceder, que un argentino que vive afuera se postule como candidato a presidente. Habría que remontarse al único precedente, que es el del radical Marcelo T. de Alvear, quien antes de erigirse en postulante por el radicalismo en las elecciones de 1922, era embajador argentino en Francia.

Parar la fuga al mileismo y preservar lo construido: primer paso

Lo cierto es que Macri volverá a la política nacional y encontrará al PRO, como una fuerza política reducida en el Congreso debido a la fuga de dirigentes a La Libertad Avanza, aunque con gobernadores propios en CABA (Jorge Macri), Chubut (Ignacio Torres), San Juan (Marcelo Orrego) y Entre Ríos (Rogelio Frigerio). El primer objetivo entonces, será contener la fuga al mileismo y preservar el poder existente del partido amarillo.