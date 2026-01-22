«Es un hijo de re mil»: se reavivó el fuego en Chubut y los vecinos apuntaron contra Torres

Las altas temperaturas y el fuerte viento provocaron nuevos focos de fuego en el Parque Nacional Los Alerces.

Los incendios en Chubut se reanudaron. Esta semana, el viento y las altas temperaturas generaron nuevos focos de fuego en el la zona del Parque Nacional Los Alerces, en la comarca andina. Los vecinos de la zona afectada criticaron duramente al gobernador Ignacio Torres y pidieron al presidente Javier Milei que haya presencia estatal para ayudar a los brigadistas a pagar las llamas.

La semana pasada, gracias al esfuerzo en las comunidades del piedemonte cordillerano chubutense, las lluvias que se hicieron presentes y la ayuda secundaria de los Estados provincial y nacional, que fungió como soporte para los brigadistas, el fuego parecía haberse extinguido. Sin embargo, volvió a aparecer y los habitantes se encuentran en un estado de desesperación creciente.

Indignación de los vecinos contra Ignacio Torres

La confianza predominante la semana pasada en que el problema de los incendios se había solucionado llegó a tal magnitud que Ignacio Torres llamó a dejar de donar dinero y recursos a los brigadistas.

Tal mensaje dejó en una situación incómoda al gobernador chubutense frente a la población de Villa Lago Rivadavia y otras localidades que ven como las llamas vuelven a esparcirse por los cerros del Parque Nacional Los Alerces.

«Es un hijo de re mil…», expresó, con una mezcla de furia e indignación, uno de los habitantes de la zona respecto a la actitud del gobernador de Chubut.

La furia de los habitantes de la región afectada por esta reanudación del fuego también alcanza a las autoridades a cargo de la Dirección de este parque nacional. La indignación llegó hasta la Cámara Nacional de Turismo, que pidió la renuncia del director de la entidad.

Hasta el momento, mientras se anuncian precipitaciones para este jueves y el viernes, los brigadistas se encuentran en plena labor, con recursos precarios, para apagar los focos de incendio en la zona, sin embargo, las condiciones climáticas y las pocas herramientas a mano no ayudan.