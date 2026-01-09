Un gigante sudamericano busca reforzarse con un futbolista de la Selección argentina

Palmeiras viene de perder la final de la Copa Libertadores ante el Flamengo en Perú y busca meter un bombazo en el mercado de pases actual para mantener su línea ganadora de los últimos años. Tras la salida de Aníbal Moreno a River, el gigante del fútbol sudamericano puso su ojos en otro argentino, Thiago Almada, futbolista de la Selección.

El mediocampista no cuenta con los minutos deseados en Atlético de Madrid y planea salir en esta ventana para llegar con rodaje al Mundial 2026, en el que todavía no está asegurada su participación.

Diego Simeone utiliza un esquema y tiene una idea de juego que dificulta la inclusión del ex-Vélez, quien quedó relegado en muchos partidos desde su llegada al club en julio de 2025.

Almada en su llegada al Colchonero en julio de 2025 (Foto: EFE)

El argentino solamente jugó 16 partidos en la actual temporada y en ninguno completó los 90 minutos. Además, hizo dos goles y repartió una asistencia. Frente a esa actualidad, podría volver al fútbol brasileño tras su exitoso paso por Botafogo, donde fue campeón de la Copa Libertadores.

Es por eso que, el Palmeiras se metió de lleno en la lucha por quedarse con el futbolista argentino que desea emigrar para buscar continuidad. Desde el club español, no ven con malos ojos una salida y planean negociarlo.

Es sabido el poderío económico del fútbol de Brasil, sobre todo clubes como Palmeiras y Flamengo, protagonistas de la última final del máximo torneo sudamericanos de clubes. Atlético aceptará negociar al jugador con un precio base de 30 millones de euros.