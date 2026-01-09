Suspendieron a un concejal acusado de acoso sexual en Misiones: la impactante denuncia de las menores

Un concejal de la localidad de Olegario V. Andrade, en la provincia de Misiones, fue suspendido por tres meses de sus funciones después de que la familia de dos adolescentes, de 16 y 14 años, lo denunciara por haberles ofrecido un terreno a cambio de ir a tomar un helado con él.

El episodio que disparó la alarma ocurrió el sábado 3 de enero por la mañana, cuando las adolescentes salieron a comprar a una carnicería del pueblo.

Según consta en la causa, el funcionario se les acercó, las elogió diciéndoles que estaban “muy hermosas” y les propuso ir a “tomar un helado” a Cerro Azul.

La situación se volvió aún más grave cuando, ante la negativa de las chicas y la respuesta de la mayor de que tenía que pedirle permiso a sus padres, el concejal insistió y llegó a ofrecerle a la joven un terreno a cambio de aceptar la invitación.

La denuncia fue radicada por la madre de las víctimas en la Unidad Regional VI por los delitos de hostigamiento y acoso sexual.

La denuncia contra el concejal de Misiones. (Foto: gentileza Radio Up).

Según el testimonio de la mujer en la comisaría, no sería la primera vez que el acusado se acerca a las menores con actitudes sospechosas, por lo que decidieron también hacer público lo ocurrido como una forma de alertar a los vecinos sobre el comportamiento del hombre.

Por su parte, Sergio, el padre de las adolescentes, contó que tras radicar la denuncia solo les otorgaron una perimetral de 300 metros firmada por la Policía, pero sin aval judicial.

“No me importa si es concejal o no. Y aunque fuera contra una persona adulta, es algo grave. Acá mucho más, porque fue hacia menores de edad”, remarcó el padre, que cuestionó la efectividad de la medida.

“Una perimetral por 300 metros, en un pueblo chico, esos 300 metros no sirven de nada”, afirmó Sergio, en diálogo con El Territorio.

Hasta el momento no se dictó ninguna orden de detención ni demora sobre el concejal, que hasta el momento evitó hacer declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra.

Según medios locales, solo respondió que la causa está bajo reserva y que su defensa todavía no tuvo acceso al expediente.