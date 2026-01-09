Connect with us

Flamengo adoptó una revolucionaria medida que favorece a los fanáticos del fútbol en Argentina

El club brasileño transmitirá en vivo, gratis y con relatos en español, a través de FlamengoTV por You Tube, todos sus partidos de local por el Brasileirao y el Campeonato Carioca.

El Flamengo tomó una decisión inédita en la difusión del fútbol sudamericano: desde esta temporada, transmitirá en vivo y de manera gratuita 29 de sus partidos a través de FlamengoTV para todo el mundo, excepto Brasil. La movida apunta a reforzar su vínculo con el mercado internacional, donde ahora se podrá seguir al gigante carioca sin pagar un peso.

El nuevo esquema deja atrás el clásico sistema de pay-per-view y abre la puerta a una experiencia global. Los hinchas podrán ver, con imágenes y en directo, los 10 partidos del Campeonato Carioca y los 19 encuentros como local en el Campeonato Brasileiro. Así, Flamengo garantiza que 29 de los más de 70 partidos en la temporada llegarán sin costo fuera de los límites del territorio de ese país.

Una nueva estrategia: ser “el Real Madrid de América”

Flamengo ganó su cuarta Copa Libertadores en noviembre pasado (Foto: Reuters).
El último campeón de la Copa Libertadores va por más en su estrategia de crecimiento. Los medios brasileño afirman que la decisión dirigencial es convertir al club en el “Real Madrid de América” y esta iniciativa forma parte del plan estratégico para expandir su presencia internacional y fortalecer el vínculo con los millones de seguidores que viven fuera de Brasil.

Además, busca captar a nuevos fanáticos del fútbol en mercados clave como la Argentina, donde el interés por el fútbol brasileño crece año a año.

Relatos en español y portugués: una experiencia a medida

Para que nadie se quede afuera, FlamengoTV ofrecerá dos opciones de audio: el portugués, con la narración de Joao Guilherme, y el español, a cargo de Gustavo Whertein.

El primer partido ofrecido de forma gratuita será este domingo a las untapié inicial será el 11 de enero a las 18:00 de Argentina cuando Flamengo reciba a Portuguesa por el Campeonato Estatal de Río de Janeiro. El debut en casa por el Brasileirao será el 4 de febrero, frente a Internacional.

