El nuevo For Ever ya se mueve con el deseo de pelear bien arriba

El “Negro” inició la pretemporada. Se sumaron tres refuerzos más (ya son doce y Pancaldo quiere un “8”). Se vienen semanas duras con doble y triple turno. Luego, triangular en Salta. El 7 de febrero, el estreno ante Acassuso.

For Ever puso primera. Lejos quedó aquél 11 de octubre del año pasado con la eliminación ante Atlanta en los play off. Y si bien el equipo hizo una gran campaña, el objetivo en el 2026 es redoblar esfuerzos para pelear bien arriba.

La dirigencia y el DT Ricardo Pancaldo lograron el cometido de tener el 99 por ciento del plantel para el inicio de la pretemporada que se dio este sábado.

Fueron 33 los jugadores que se presentaron a las 17, en el “Juan Alberto García”, para las entrevistas de rigor con la prensa. Y a los 18 el presidente del club, Héctor Gómez, junto a Nicolás Benítez, José Molfino y Ricardo Duré, entre otros directivos, dieron la bienvenida al nuevo plantel en el mismo césped del estadio.

Los futbolistas se moverán ahora durante dos semanas con trabajos en doble y triple turno que realizarán tanto en el “Gigante” de la avenida 9 de Julio como en el predio de ruta 16 (Km. 44,5).

Luego For Ever viajará a Salta para jugar un triangular ante los dos equipos de dicha ciudad que están en la Primera Nacional: el 27 ante Central Norte; y el 30 contra Gimnasia y Tiro. En principio no hay más amistosos diagramados, aunque la idea del elenco chaqueño sería jugar otro encuentro de preparación.

El estreno del campeonato será el sábado 7 de febrero ante el ascendido Acassuso en Buenos Aires.

MIHOVILCEVICH, GARAY LIMA Y ESPEJO

En materia de refuerzos hubo novedades ya que a los nueve futbolistas que la institución había anunciado días atrás, este sábado se sumaron otros tres jugadores.

El zaguero Lucas Mihovilcevich, que nació en Acebal (Santa Fe), tiene 21 años. Hizo inferiores en Newell’s y viene de jugar en Arsenal de Sarandí, es diestro, pero también puede jugar de “6”.

El zaguero izquierdo Ricardo Garay Lima, que ya tuvo un paso en For Ever en 2023 y viene de jugar en 3 de Febrero de Paraguay. Es nacido en Encarnación y tiene 28 años.

Y el extremo Lucas Espejo, que es de Chimbas (San Juan), tiene 24 años y tuvo pasos por Peñarol de Chimbas, Talleres de Córdoba, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, Sol de América de Paraguay y Olimpo de Bahía Blanca.

Los otros nueve refuerzos que For Ever ya había anunciado son: Tomás Bolzicco (delantero; proviene de Alvarado de Mar del Plata), Andrés Lioi (volante mixto; Colegiales), Gabriel Ramírez (volate central; Ferro), Santiago Villalba (delantero; Almirante Brown de Isidro Casanova), Lucas Pruzzo (lateral izquierdo; Deportivo Madryn), Agustín Ojeda (lateral izquierdo; San Telmo), Bahiano García (volante central; Colegiales de Munro); Matías Noble (Volante izquierdo; Gimnasia de Jujuy) y Gonzalo Melgarejo (lateral- volante izquierdo; Mitre de Posadas).

La idea del cuerpo técnico comandado por Ricardo Pancaldo es que llegue un volante derecho antes de bajarse del mercado de pases. Una vez terminado el torneo Regional Amateur, deben regresar de sus préstamos los arqueros Leandro Ledesma (Defensores de Vilelas) y Eduardo Garcete (Fontana).

21 QUE SIGUEN

Los futbolistas que siguen en la institución son los arqueros Gastón Canuto y Nicolás Caprio; los defensores David Valdez, Mathias Silvera, Jorge Zules Caicedo, Alan Luque y Tiago Chamorro; los volantes Juan Manuel Carrizo, Santiago Valenzuela, Joaquín Mateo, Brian Nievas, Brian Guerra, Joaquín Jara, Matías Ferrari y Robertino Seratto; y los delanteros Imanol Enríquez, Leonardo Marinucci, Mateo Díaz Chaves, Agustín Zabaleta, Juan Cruz Cerrudo y el juvenil Lucas Sauer.

CAMBIOS

En el cuerpo técnico de For Ever también hubo novedades. Se sumaron al grupo de trabajo de Ricardo Pancaldo el ayudante de campo Hugo Rosales (reemplaza a Germán “Pipo” Cáceres) y el entrenador de arqueros Alejandro Martín (en lugar de Gustavo Duarte). Asimismo, se suman como ayudantes Franco Toffoletti y Enzo Villordo.

Como preparador físico principal continúa Gerardo Sellarés. El equipo médico seguirá conducido por el doctor Alejandro Córdoba, con los kinesiólogos Pablo Castillo, Nicolás Crespín y Tomás Benítez, además de la nutricionista Agostina Pérez Chávez y la coaching Verónica Baldo.

La utilería seguirá bajo control de Francisco “Patita” Maciel, Franco Luque y Mauro Ruiz. El coordinador de fútbol de la institución sigue siendo Santiago Ojeda.

LOS QUE SE FUERON

Defensores: Jonathan Fleita, Ramiro Fernández (Almirante Brown), Mauricio Rosales, Gino Barbieri (Almagro).

Volantes: Maximiliano Romero (Mitre de Santiago del Estero), Santiago Úbeda (Almagro), Marcos Giménez, Braulio Zanello, Gonzalo Cañete (Defensores de Vilelas), Brandon Obregón y Franco Perinciolo.

Delanteros: Matías Romero (Nueva Chicago) y Jesús Amarilla.

EL PLANTEL

Arqueros:

Gastón Canuto

Nicolás Caprio.

Defensores

Lucas Mihovilcevich

Ricardo Garay Lima

Agustín Ojeda

Lucas Pruzzo

David Valdez

Mathias Silvera

Jorge Zules Caicedo

Alan Luque

Tiago Chamorro.

Volantes

Andrés Lioi

Bahiano García

Gabriel Ramírez

Leandro Espejo

Matías Noble

Gonzalo Melgarejo

Juan Manuel Carrizo

Santiago Valenzuela

Joaquín Mateo

Brian Nievas

Brian Guerra

Joaquín Jara

Matías Ferrari

Robertino Seratto.

Delanteros

Santiago Villalba

Tomás Bolzicco

Imanol Enríquez

Leonardo Marinucci

Mateo Díaz Chaves

Agustín Zabaleta

Juan Cruz Cerrudo

Lucas Sauer.