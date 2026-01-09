El Círculo de Periodistas Deportivos entrega los carnés 2026 de la FAPED

El Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco inició la entrega de los carnés 2026 de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED). Los socios de la entidad que nuclea a los cronistas de nuestra provincia podrán retirarlos de la sede social de avenida Italia 1146 los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 8,30 a 11 horas.

Con las credenciales gestionadas y llegadas en el comienzo de temporada, los periodistas podrán acceder a la cobertura de los distintos espectáculos tanto a nivel provincial como nacional.