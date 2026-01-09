Dolor en el deporte mundial: murió una leyenda que ganó dos oros olímpicos y fue 11 veces campeona de Europa

El deporte mundial se sacudió este viernes con una triste noticia. Uliana Semenova, la exjugadora letona que revolucionó el básquet femenino con su imponente altura de 2,13 metros, falleció a los 73 años tras dejar una huella indeleble en su especialidad.

Semenova fue mucho más que una jugadora: dominó las canchas en la década del 70 y 80 con la camiseta de la URSS y se convirtió en una leyenda del deporte mundial. Su legado deja, en términos de resultados, dos medallas de oro olímpicas (Montreal 1976 y Moscú 1980), once títulos europeos y 15 ligas de la URSS con el mítico Daugawa Riga.

Además, sumó una Copa Ronchetti y, en la temporada 1987-88, jugó en el equipo madrileño del Tintoretto, en los últimos años del bloque soviético.

El adiós a una leyenda que marcó una era

(X@DeportesGetafe).

La noticia de su muerte generó conmoción en Letonia y en todo el mundo. El presidente leton, Edgars Rinkevics, anunció la noticia con pesar en las redes sociales: “Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y comprensiva. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana”.

Por sus logros y por lo que representó para el básquet femenino, Semenova fue incorporada en 2007 al Salón de la Fama de la FIBA.