Alcaraz habló de su “rivalidad especial” con Sinner en la previa del primer partido del año entre ambos

Los dos tenistas protagonizan un clásico contemporáneo en el circuito ATP y en cada partido se disputan el 1° del ranking, que actualmente ocupa el español.

Carlos Alcaraz es una de las figuras del momento en el tenis mundial y su nombre aparece inevitablemente ligado al del italiano Jannik Sinner, su principal competidor en el reinado del circuito ATP. La comparación entre ambos se instaló con fuerza, alimentada por una rivalidad que crece torneo a torneo y que los tiene como protagonistas en las finales de los torneos más importantes.

Conferencia de prensa en Corea del Sur previa a la exhibición (Foto: EFE)

Las dos estrellas del tenis mundial están en la ciudad surcoreana de Seúl para participar de una exhibición y durante la conferencia de prensa que compartieron en la previa, Alcaraz expresó sus sensaciones sobre la firme rivalidad con el número 2 del mundo.

“Hemos construido una rivalidad especial, empezando desde Challengers, luego en torneos ATP 250 haciendo nuestra primera final, y de ahí a las finales de los torneos más grandes del mundo. Creo que ambos nos empujamos el uno al otro a ser mejores al cien por cien. Estoy muy feliz de vivir y poder tener esta rivalidad con él”, expresó el número 1 del ranking ATP.

Además, Alcaraz destacó el enorme talento de ambos y la conciencia que tienen de su nivel a partir del reconocimiento del entorno del tenis.

Jannik Sinner, a la izquierda, y Carlos Alcaraz se abrazan después del juego final de tenis de las Finales del ATP World Tour, en Turín, Italia, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Photo/Antonio Calanni)

“Ambos vimos lo que somos capaces de hacer; repartiéndonos los últimos dos años los Grand Slams, ganando Masters 1000. La gente puede verla como una muy buena rivalidad. Mucha gente nos ve en el top, algunos jugadores han hablado de que tienen que alcanzarnos, creo que eso es una gran señal, para ser honesto”, agregó el español.

Para cerrar con los elogios a la rivalidad que construyeron los jugadores, el español agregó: “Y creo que la gente está muy emocionada por cómo va a ser el 2026 para nosotros, si vamos a hacer lo mismo, si vamos a jugar finales, si vamos a jugar muchos partidos juntos. Es emocionante tener ese ‘hype’ para que la gente vea tenis o siga los resultados. Y para nosotros es inspirador”.

 

