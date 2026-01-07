Una armadora de Pareja usaba el padrón de Andis para la campaña

La armadora de Sebastián Pareja en la Sexta Sección bonaerense usaba el padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer campaña dos meses antes de que estallara el escándalo del caso de Diego Spagnuolo.

Franca Grippo, la enviada en Bahía Blanca por el armador de Karina Milei en la provincia, propuso el 17 de junio pasado utilizar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”.

Lo hizo por medio del grupo de Whatsapp con el que coordinaba la campaña en la Sexta Sección, en la que finalmente se impuso el libertario Oscar Liberman como primer candidato a senador provincial.

Franca Grippo

“Tengo el padrón de Incluir Salud, de toda la Sexta dividido localidad por localidad para que puedan hacer territorio”, les dijo Grippo al resto de los dirigentes del equipo libertario de la sección sureña.

Además les aclaró que era una información reservada que le habían dado en papel y la debía entregar en mano: “No quieren que ande circulando”, les admitió.

Era lógico: apenas dos meses después de esa propuesta estalló el escándalo de Spagnuolo, que es investigado por la Justicia por pagarle millones de dólares de coimas a la Droguería Suizo Argentina por medio de Incluir Salud, un esquema para dar prestaciones y medicamentos a quienes no tienen obra social.

“Si esto se filtra es responsabilidad de ustedes”, les advirtió Grippo a los dirigentes de la Sexta, que finalmente corrieron el riesgo de asumir la responsabilidad.

También les propuso colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora. La Anses como el PAMI y la Andis fueron organismos claves para la campaña territorial bajo la tutela de Lule Menem, mano derecha de Karina.