Quirno ahora dice que Milei nunca pidió a Edmundo para suceder a Maduro

Pablo Quirno dejó en offside a Javier Milei cuando, pocos minutos después del secuestro de Nicolás Maduro, pidió que Edmundo González Urrutia asumiera la presidencia de Venezuela.

El canciller compartió en sus redes un comunicado oficial en el que ademá´s sugirió que el nuevo gobierno venezolano debía seguir el liderazgo de María Corina Machado, recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

El mismo día Donald Trump dejó en ridículo al encargado de la diplomacia argentina cuando descartó de malos modos a Machado y dijo que no es querida en su propio país. El republicano ni siquiera mencionó a González Urrutia como una alternativa para el nuevo gobierno.

La administración Trump inició una negociación con el chavismo para que la continuidad estuviera en manos de Delcy Rodríguez, la vice de Maduro. De ese modo dejó en evidencia que en Cancillería no conocían ni por asomo la línea de acción que seguiría Estados Unidos.

Tampoco se habían anoticiado a tiempo que Trump no viajaría a Oslo para la entrega del Nobel a Machado que fue a presenciar Milei. En la tundra osloita el presidente no sólo no pudo ver a Trump sino que tampoco consiguió la foto con Machado, que llegó tarde a la premiación. Clarín confirmó por medio de un pedido de acceso a la información que sólo en combustible, la comitiva de Milei gastó 163 mil dólares para la foto fantasma.

El giro de la negociación de Trump con el chavismo dejó en offside a Milei

Tras el shock inicial por quedar a contramano del propio Trump, en el gobierno ahora empezaron a filtrar que rechazan a Edmundo González, pese a que lo habían promovido mediante un comunicado oficial.

Quirno también quedó a destiempo con los hechos luego de hacerle decir al embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, que Maduro era el líder del Cartel de los Soles.

Sólo un día después, The New York Times reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se retractó de la calificación sobre el llamado Cartel de los Soles, una de las excusas que utilizó Trump para atacar Venezuela y capturar a Maduro. El Departamento de Estado, que conduce Marco Rubio, lo había declarado el año pasado como una organización terrorista y a eso se le había sumado de inmediato Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.