Monteoliva dio de baja la “DEA argentina” que creó Patricia para investigar a los narcos rosarinos

Este miércoles, una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva dio de baja al Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario -GEANRO- que se había creado en mayo de 2024.

Esta brigada estaba integrada por agentes de inteligencia e investigaciones de las distintas fuerzas federales que operaban contra los narcos de Rosario. Sin embargo, fuentes de las fuerzas admitieron a LPO que esperaban mejores resultados de los obtenidos.

“Se les dio un año y medio y los resultados no fueron mucho mejores que lo que hacen cada unidad de cada fuerza por separado”, reconoció un funcionario nacional a este medio. “No tenia mucho sentido seguir trabajando de esa manera entonces cada efectivo volverá a sus unidades y para seguir trabajando en el Plan Banderas”, dijo.

Es sabido que la interacción entre distintas fuerzas de seguridad en el terreno es complicado y el GEANRO creado por Bullrich no fue la excepción. Se trataba de una unidad investigativa antinarco al estilo DEA norteamericana que actuaba en las zonas calientes de Rosario.

Desde que asumió Pullaro en la provincia y Bullrich lanzó el Plan Banderas con fuerzas federales, los índices de homicidios en la ciudad más violenta del país bajaron significativamente.

El 2025 terminó con 112 muertes en la ciudad, un 25% más de crímenes que en 2024 pero son cifras comparables a 2010, antes del vuelco violento por la guerra entre bandas que se disputaban el negocio de la venta de drogas, como publicó La Política Online.

En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el GEANRO fue creado en 2024, durante la etapa de emergencia, como un espacio específico y acotado de coordinación investigativa entre las cinco fuerzas federales. Ese objetivo fue cumplido plenamente y su lógica de trabajo colaborativo se trasladó progresivamente al Comando Unificado del Plan Bandera, que desde inicios de 2025 asumió la coordinación del intercambio de información criminal y de las tareas investigativas, dijeron a través de un comunicado.

Desde la cartera que preside Monteoliva enfatizaron en la continuidad del Plan Banderas en Rosario: “tenemos la decisión de profundizar y optimizar el esquema operativo del Plan Bandera, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y la integración funcional de las áreas operativas e investigativas, con el objetivo de incrementar su eficacia”, agregaron.