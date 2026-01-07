Milei mandó a Pettovello a vigilar las negociaciones por la reforma laboral

Sandra Pettovello custodia las negociaciones por la reforma laboral que lleva adelante Julio Cordero, mientras Diego Santilli se dispone al frenesí de reuniones con gobernadores para conseguir el apoyo parlamentario de las provincias. El encumbramiento de la única ministra que dispone de su propio espacio en la residencia de Olivos es interpretado por la oposición como una extravagancia más, al tiempo que también se lee como un desplante de Javier Milei al ministro Federico Sturzenegger.

En el Poder Ejecutivo, reconocieron que Pettovello valida o frena cada atajo que se le ocurre al secretario de Trabajo y abogado del grupo Techint, para sacar adelante la ley. “Cordero consulta o propone y ella, a su vez, lleva el mensaje a Milei”, dijo un funcionario del gabinete a LPO.

Un legislador opositor recordó que, durante su paso por la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja, Cordero se deshizo en elogios hacia la jefa de su ministerio. “Llegó a decir que Pettovello es un ser de luz”, comentó.

Por lo demás, fuentes involucradas en la negociación deslizaron que “Cordero terminó imponiéndose sobre Sturzenegger y, como autor del proyecto, le informa a Pettovello”.

La interna de Sturzenegger y Pettovello complica la reforma laboral de Milei

LPO reveló en noviembre la interna entre Sturzenegger y Pettovello, una pelea que amagaba con empujar la reforma laboral al fracaso. Mientras que el ministro de Desregulación porfiaba con ideas del capítulo laboral del DNU 70/23, impugnadas por el Poder Judicial, Cordero trabajaba en la redacción del proyecto con el abogado empresarial Julián de Diego.

En ese contexto, Pettovello y Cordero terminarían cuidando el articulado, después de haberle ganado la pulseada a Sturzenegger. “Después del tratamiento frustrado en el Senado, Sturzenegger no es el mismo”, expresó un diputado peronista de diálogo con sindicalistas, y agregó: “Cordero le pide permiso a Pettovello hasta para ir al baño”.

Como sea, Pettovello es ahora la gatekeeper de Milei para la reforma, al tiempo que la oposición advierte que será difícil que el proyecto del oficialismo se apruebe con artículos como el 191, que recorta 1,7 billones de pesos a las provincias de la masa coparticipable del impuesto a las ganancias que tributan las empresas.

Por esa razón, en el Congreso descuentan que habrá modificaciones cuando se retome la discusión legislativa, en febrero próximo. “Así como está, no se va a animar a votar la reforma nadie que no sea oficialista”, dijo a LPO un diputado de Fuerza Patria.